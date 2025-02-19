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Posted 19 февраля, 06:46

Published 19 февраля, 06:46

Modified 19 февраля, 06:48

Updated 19 февраля, 06:48

Тюменец отсудил 700 тысяч рублей за шрам, полученный в пьяной драке

Тюменец отсудил 700 тысяч рублей за шрам, полученный в пьяной драке

19 февраля 2025, 06:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Суд вынес приговор жителю Тюменской области за пьяную драку. Во время потасовки подсудимый обезобразил товарища по застолью. На лечение уйдут годы и крупная сумма денег.

Драка случилась еще в ноябре 2023 года, но дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ только сейчас дошло до суда. Зайцев с друзьями распивал спиртное в кафе «Бриз» в селе Нижняя Тавда. Между молодыми людьми возникла ссора, которую они решили продолжить на улице. На выходе из кафе Зайцев ударил товарища по застолью по голове поллитровой бутылкой с алкоголем. В результате у потерпевшего остался «безобразный шрам» на лице, который можно исправить только дорогостоящей операцией.

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«Нижнетавдинским районным судом был вынесен приговор ранее не судимому 26-летнему гражданину Зайцеву, обвиняемому в умышленном причинении неизгладимого обезображивания лица», — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Потерпевший через суд потребовал с Зайцева 700 тыс. рублей на возмещение морального вреда. Суд встал на его сторону, и подсудимый тоже согласился выплатить всю сумму. Согласно приговору, Зайцев будет отбывать 2 года лишения свободы условно.

Ранее результатом распития алкоголя стал сговор об убийстве соседа одного из собутыльников в селе Ярково. Они напали на мужчину и изранили его ножом и отверткой. Потерпевший выжил и сумел вызвать скорую.

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