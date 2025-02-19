Тюменец отсудил 700 тысяч рублей за шрам, полученный в пьяной драке

Posted 19 февраля, 06:46
Published 19 февраля, 06:46
Modified 19 февраля, 06:48
Updated 19 февраля, 06:48
Драка случилась еще в ноябре 2023 года, но дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ только сейчас дошло до суда. Зайцев с друзьями распивал спиртное в кафе «Бриз» в селе Нижняя Тавда. Между молодыми людьми возникла ссора, которую они решили продолжить на улице. На выходе из кафе Зайцев ударил товарища по застолью по голове поллитровой бутылкой с алкоголем. В результате у потерпевшего остался «безобразный шрам» на лице, который можно исправить только дорогостоящей операцией.
«Нижнетавдинским районным судом был вынесен приговор ранее не судимому 26-летнему гражданину Зайцеву, обвиняемому в умышленном причинении неизгладимого обезображивания лица», — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Потерпевший через суд потребовал с Зайцева 700 тыс. рублей на возмещение морального вреда. Суд встал на его сторону, и подсудимый тоже согласился выплатить всю сумму. Согласно приговору, Зайцев будет отбывать 2 года лишения свободы условно.
Ранее результатом распития алкоголя стал сговор об убийстве соседа одного из собутыльников в селе Ярково. Они напали на мужчину и изранили его ножом и отверткой. Потерпевший выжил и сумел вызвать скорую.