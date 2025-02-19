Тюменец отсудил 700 тысяч рублей за шрам, полученный в пьяной драке

Драка случилась еще в ноябре 2023 года, но дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ только сейчас дошло до суда. Зайцев с друзьями распивал спиртное в кафе «Бриз» в селе Нижняя Тавда. Между молодыми людьми возникла ссора, которую они решили продолжить на улице. На выходе из кафе Зайцев ударил товарища по застолью по голове поллитровой бутылкой с алкоголем. В результате у потерпевшего остался «безобразный шрам» на лице, который можно исправить только дорогостоящей операцией.