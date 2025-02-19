ТКС повышает надежность теплоснабжения в Ярковском и Исетском районах Тюмени

В селе Ярково продолжается реконструкция газовой котельной на улице Газовиков. В 2024 году компания уже провела все подготовительные мероприятия и закупила новое оборудование, включая котлы и газовые горелки. Работы планируют завершить до конца 2026 года. Также в 2025 году реконструируют почти 600 м тепловых сетей и начнут подготовку к замене котлов в котельной «Центральная».