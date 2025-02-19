ТКС повышает надежность теплоснабжения в Ярковском и Исетском районах Тюмени

Posted 19 февраля, 07:20
Published 19 февраля, 07:20
Modified 19 февраля, 07:22
Updated 19 февраля, 07:22
Так, в поселках Кировский и Коммунар построят две современные блочно-модульные газовые котельные взамен старых, чтобы улучшить качество отопления и снизить расходы. Помимо этого, обновят больше 1 км тепловых сетей и проведут текущий ремонт 5-ти котельных.
В селе Ярково продолжается реконструкция газовой котельной на улице Газовиков. В 2024 году компания уже провела все подготовительные мероприятия и закупила новое оборудование, включая котлы и газовые горелки. Работы планируют завершить до конца 2026 года. Также в 2025 году реконструируют почти 600 м тепловых сетей и начнут подготовку к замене котлов в котельной «Центральная».
После завершения отопительного периода специалисты приступят к ежегодным работам на тепловых сетях в рамках подготовки к отопительному сезону 2025/2026 годов. Главным элементом станут гидравлические испытания: на прочность проверят 66 км трубопроводов в двухтрубном исчислении. Кроме того, отремонтируют котлы и теплообменное оборудование на 66 газовых и угольных котельных.
Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.
В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет свыше 42 тысяч километров, на балансе находится порядка 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет превышает 203 тысячи.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более 1,2 тысячи километров сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации. Кроме того, компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Так, в Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, а в корпоративном парке используется 3 электромобиля.
На сегодняшний день в «Сибирско-Уральской энергетической компании» трудится свыше 4,5 тысяч человек.