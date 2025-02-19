nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 07:22

Published 19 февраля, 07:22

Modified 19 февраля, 07:29

Updated 19 февраля, 07:29

Сотрудник тюменского соцстраха украл подгузники у мальчика-инвалида

Сотрудник тюменского соцстраха украл подгузники у мальчика-инвалида

19 февраля 2025, 07:22
Фото: 1MI.
Семья мальчика-инвалида в Тюменской области недосчиталась подгузников, которые ребенку должны выдавать бесплатно. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по ч. 1 ст. 159 УК РФ.

Жительница Аромашево пожаловалась в прокуратуру, что ее сыну-инвалиду некоторое время не выдавали подгузники. Эти средства положены мальчику бесплатно.

Мошенники забрали у тюменцев 46 млн рублей за неделю
Узнать подробнее

Областное Отделение Фонда пенсионного и социального страхования закупает подгузники у общественной организации инвалидов Пскова. По бумагам прошли 1288 штук, но в действительности семье передали 728 подгузников. Оказалось, что в акте приема-передачи стоит чужая подпись.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования, рассказали в ведомстве. Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.

Ранее обвинение в мошенничестве получил житель Тюмени, который при исполнении контракта подделал документы. Он стал фигурантом уголовного дела о краже 1,4 млн рублей из бюджета.

Читайте также:
«Деньги идут на Украину» — тюменский подросток попался на обмане подставного завучаДиректора Тюменского драмтеатра Осинцева оставили под следствиемТюменцы передали мошенникам более 30 млн рублей за несколько дней
#Марина Коржина#Происшествия#Тюменская область#Мошенничество#Инвалиды#Аромашево
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика