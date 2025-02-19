Сотрудник тюменского соцстраха украл подгузники у мальчика-инвалида

Posted 19 февраля, 07:22
Published 19 февраля, 07:22
Modified 19 февраля, 07:29
Updated 19 февраля, 07:29
Жительница Аромашево пожаловалась в прокуратуру, что ее сыну-инвалиду некоторое время не выдавали подгузники. Эти средства положены мальчику бесплатно.
Областное Отделение Фонда пенсионного и социального страхования закупает подгузники у общественной организации инвалидов Пскова. По бумагам прошли 1288 штук, но в действительности семье передали 728 подгузников. Оказалось, что в акте приема-передачи стоит чужая подпись.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования, рассказали в ведомстве. Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.
Ранее обвинение в мошенничестве получил житель Тюмени, который при исполнении контракта подделал документы. Он стал фигурантом уголовного дела о краже 1,4 млн рублей из бюджета.