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Posted 19 февраля, 12:45

Published 19 февраля, 12:45

Modified 3 марта, 12:57

Updated 3 марта, 12:57

СОГАЗ застраховал строительство нового участка метро в Санкт-Петербурге

СОГАЗ застраховал строительство нового участка метро в Санкт-Петербурге

19 февраля 2025, 12:45
Фото: СОГАЗ.
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749. erid: 2W5zFGXXwBv
СОГАЗ застраховал риски при осуществлении строительно-монтажных работ на новом участке Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена. На зеленой ветке откроются станции «Богатырская» и «Каменка».

Договор с АО «Метрострой Северной столицы» с страховым покрытием 23 млрд руб. заключен до июля 2026 года.

Строительство новых участков метрополитена — одно из приоритетных инвестиционных направлений Санкт-Петербурга. СОГАЗ предоставляет страховую защиту АО «Метрострой Северной столицы» уже на протяжении трех лет.

«Заключенный с АО „Метрострой Северной Столицы“ договор один из крупнейших по направлению страхования строительно-монтажных работ в портфеле Санкт-Петербургского филиала СОГАЗа и в целом на региональном страховом рынке. Обеспечивать надежную страховую защиту таких ответственных и масштабных проектов позволяет высокая надежность и финансовая устойчивость СОГАЗа», — прокомментировала директор Санкт-Петербургского филиала АО «СОГАЗ» Марина Уральская.

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году. Федеральная компания предлагает более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость страховщика подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

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