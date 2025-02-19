Школьникам в Тюменской области отменили занятия из-за мороза. Но не всем

Posted 19 февраля, 02:26
Published 19 февраля, 02:26
Modified 19 февраля, 02:33
Updated 19 февраля, 02:33
«В связи с низкой температурой наружного воздуха 19 февраля занятия в очном режиме в 1-4 классах первой смены в общеобразовательных организациях города отменяются», — сообщила администрация Тобольска.
В Исетском и Аромашевском районах принято аналогичное решение: оставить дома учеников младших классов, которые занимаются в первую смену. В Заводоуковске начальные классы все-таки будут заниматься, но в дистанционном режиме.
«19 февраля в связи с низкой температурой воздуха занятия первой смены в школах округа отменяются и переводятся в дистанционный режим для учащихся с 1 по 4 классы», — говорится в сообщении администрации.
Занятия у школьников Тюмени и района будут проходить в обычном режиме. Более 100 человек оставили негативные реакции на это объявление в соцсетях.
Накануне школьники в Тюмени и Тюменском районе остались недовольны тем, что их не оставили дома по погодным условиям. Напомним, тюменские ученики в январе массово пожаловались на недостачу актировок.