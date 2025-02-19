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Posted 19 февраля, 02:26

Published 19 февраля, 02:26

Modified 19 февраля, 02:33

Updated 19 февраля, 02:33

В тюменских школах отменили занятия из-за мороза

Школьникам в Тюменской области отменили занятия из-за мороза. Но не всем

19 февраля 2025, 02:26
Фото: 1MI.

В тюменских школах отменили занятия из-за мороза

В нескольких районах отменили школьные занятия для первой смены. Причина — морозная погода с ветром. Но дома смогут остаться не все.
«В связи с низкой температурой наружного воздуха 19 февраля занятия в очном режиме в 1-4 классах первой смены в общеобразовательных организациях города отменяются», — сообщила администрация Тобольска.
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В Исетском и Аромашевском районах принято аналогичное решение: оставить дома учеников младших классов, которые занимаются в первую смену. В Заводоуковске начальные классы все-таки будут заниматься, но в дистанционном режиме.

«19 февраля в связи с низкой температурой воздуха занятия первой смены в школах округа отменяются и переводятся в дистанционный режим для учащихся с 1 по 4 классы», — говорится в сообщении администрации.
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Занятия у школьников Тюмени и района будут проходить в обычном режиме. Более 100 человек оставили негативные реакции на это объявление в соцсетях.

Фото: ТК «Актировки-Тюмень»

Накануне школьники в Тюмени и Тюменском районе остались недовольны тем, что их не оставили дома по погодным условиям. Напомним, тюменские ученики в январе массово пожаловались на недостачу актировок.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Образование#Школьники#Тобольск#Заводоуковск#Актировка
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