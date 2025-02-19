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Posted 19 февраля, 09:39

Published 19 февраля, 09:39

Modified 19 февраля, 09:41

Updated 19 февраля, 09:41

«Росводоканал Тюмень» построит сливную станцию в Боровском Тюменского района

«Росводоканал Тюмень» построит сливную станцию в Боровском Тюменского района

19 февраля 2025, 09:39
Фото: «Росводоканал Тюмень».
В поселке Боровский до конца 2025 года построят канализационную насосную станцию с точкой слива. Специалисты «Росводоканал Тюмень» завершили самый сложный этап подземных работ.

На восьмиметровой глубине смонтирована подземная часть станции, где будут расположены приемное отделение и машинный зал. Там же установят насосные и сороудерживающий комплекс.

Строительно-монтажные работы осложняет высокий уровень грунтовых вод. Чтобы залить бетонный «стакан», специалисты подрядной организации установили иглофильтры, с помощью которых осушили почву. Экскаваторами из внутренней части резервуара выбрали грунт и постепенно погрузили бетонный резервуар на проектную глубину методом опускного колодца, — рассказал директор по капитальному строительству «Росводоканал Тюмень» Александр Волков.

Инженерные коммуникации уже проложены. Канализационная насосная станция с точкой слива в поселке Боровский станет частью системы водоотведения поселений по Ялуторовскому тракту, которую строит «Росводоканал Тюмень» по концессионному соглашению. Сюда будут транспортироваться стоки из поселка Винзили и перекачиваться дальше, в сторону городских очистных сооружений канализации.

По проекту работа станции автоматизирована. Машинист будет контролировать прием сточных вод от ассенизаторских машин, которые транспортируют стоки из домовладений, не подключенных к централизованной системе водоотведения. Одновременно здесь смогут сливаться четыре автомобиля. Производительность станции 400 кубометров сточных вод в час, — пояснил руководитель группы отдела строительного контроля «Росводоканал Тюмень» Владимир Блинов.

Работу станции обеспечат три энергоэффективных насоса. Многоступенчатая система удержания мусора позволит снизить нагрузку на трубы, а современная газоочистная установка избавит воздух от неприятного запаха. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

Фото: «Росводоканал Тюмень»

Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 13 тысяч человек.

«Росводоканал» — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. Компания следует международным принципам ESG. С 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 млрд рублей.

Кроме того, предприятие является флагманом среди компаний отрасли ВиВ. «Росводоканал» обслуживает порядка 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Водоснабжение#Ялуторовский тракт#Эксплуатация#Водоотведение#Проект#Росводоканал Тюмень
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