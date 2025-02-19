Рослехоз: лесные пожары в Тюменской области начнутся в мае

Posted 19 февраля, 08:41
Published 19 февраля, 08:41
Modified 19 февраля, 08:43
Updated 19 февраля, 08:43
По его словам, также в Уральском федеральном округе в мае вероятно возникновение лесных пожаров на территории Курганской и Челябинской областей, в июне с огневой угрозой столкнутся Югра и Ямал.
Алексей Венглинский отметил, что не исключено, что ближе к осени леса вновь могут начать гореть в южных районах УрФО. Такой прогноз связан с паводком 2024 года, вследствие которого произошел активный рост травянистой растительности на затопленных ранее территориях. Кроме того, определенную роль в риске возникновения лесных пожаров сыграет и то, что минувшая зима была малоснежной, сообщили в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что метеорологи озвучили предварительный прогноз по паводку в Тюменской области. По прогнозам, уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысит нормативные значения. Уровень воды в Туре и Тоболе ожидается на уровне нормы или ниже нормы.