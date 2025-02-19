Рослехоз: лесные пожары в Тюменской области начнутся в мае

Алексей Венглинский отметил, что не исключено, что ближе к осени леса вновь могут начать гореть в южных районах УрФО. Такой прогноз связан с паводком 2024 года, вследствие которого произошел активный рост травянистой растительности на затопленных ранее территориях. Кроме того, определенную роль в риске возникновения лесных пожаров сыграет и то, что минувшая зима была малоснежной, сообщили в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области.