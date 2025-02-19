Партия «Новые люди» потребовала увеличить расходы на медицину и образование после СВО

«За время СВО люди увидели, что у России есть деньги. И люди не понимают, сколько можно на них экономить. Нам победы нужны не только на фронте, но и в медицине, образовании, в ЖКХ. В это и нужно будет вкладывать освободившиеся деньги — вместо того, чтобы прятать всё в новую кубышку. Поднять зарплаты учителям и врачам. Помочь молодым семьям с жильём, инвестировать в науку и новые технологии — вот наши цели», —сказал Алексей Нечаев.