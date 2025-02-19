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Posted 19 февраля, 02:57

Published 19 февраля, 02:57

Modified 19 февраля, 02:59

Updated 19 февраля, 02:59

Народные приметы на Вуколов день: чего нельзя делать 19 февраля

Народные приметы на Вуколов день: чего нельзя делать 19 февраля

19 февраля 2025, 02:57
Фото: 1MI.
По народному календарю 19 февраля 2025 года отмечается день Вуколы Телятника. Многие приметы и запреты этого дня связаны с домашним хозяйством. А, если понаблюдать за природой, можно угадать погоду на весну и лето.

Что нельзя делать 19 февраля

Многие приметы на Вуколу связаны с коровами. Так, нельзя кричать на корову, если она долго мычит, — так она отгоняет от дома несчастья. Нельзя гнать кошку с порога хлева: умывающаяся кошка помогает корове разродиться. Нельзя рассказывать о новорожденном теленке, а то он может заболеть.

Но есть и запреты, не связанные с животными. Нельзя в этот день покупать кошелек — это приведет к бедности. Его можно принять в подарок, но обязательно нужно сразу положить в него пятирублевую монету. Предки верили, что на Вуколу не стоит никому давать в долг даже вещи — можно отдать благополучие из дома.

Нельзя спрашивать пол ребёнка у беременной женщины, иначе у младенца может оказаться большое родимое пятно.

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Что нужно делать 19 февраля

Особое внимание нужно уделить коровам: позаботиться, хорошо накормить. Хозяйки утром традиционно варили кашу на молоке и кормили всю семью. Считалось, что это принесет крепкое здоровье.

Хороший день для уборки в доме, особенно для мытья полов. По приметам, это отвадит от дома неприятных гостей.

Незамужние девушки в этот день молились Вуколу о семейной жизни, чтобы выйти замуж до конца года.

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Приметы на погоду

Морозы в Вуколов день предвещают теплую весну и жаркое лето. Но сильный мороз может означать, что летом случится засуха.

  • Заря золотистого цвета — погода будет хорошей;
  • на восходе горизонт окрасился фиолетовым — к ясной погоде;
  • холодный день — март будет тёплым;
  • на деревьях шелестят сухие листья — пойдет снег.
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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Погода#Приметы
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