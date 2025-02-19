Народные приметы на Вуколов день: чего нельзя делать 19 февраля

Но есть и запреты, не связанные с животными. Нельзя в этот день покупать кошелек — это приведет к бедности. Его можно принять в подарок, но обязательно нужно сразу положить в него пятирублевую монету. Предки верили, что на Вуколу не стоит никому давать в долг даже вещи — можно отдать благополучие из дома.