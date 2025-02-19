Народные приметы на Вуколов день: чего нельзя делать 19 февраля

Posted 19 февраля, 02:57
Published 19 февраля, 02:57
Modified 19 февраля, 02:59
Updated 19 февраля, 02:59
Многие приметы на Вуколу связаны с коровами. Так, нельзя кричать на корову, если она долго мычит, — так она отгоняет от дома несчастья. Нельзя гнать кошку с порога хлева: умывающаяся кошка помогает корове разродиться. Нельзя рассказывать о новорожденном теленке, а то он может заболеть.
Но есть и запреты, не связанные с животными. Нельзя в этот день покупать кошелек — это приведет к бедности. Его можно принять в подарок, но обязательно нужно сразу положить в него пятирублевую монету. Предки верили, что на Вуколу не стоит никому давать в долг даже вещи — можно отдать благополучие из дома.
Нельзя спрашивать пол ребёнка у беременной женщины, иначе у младенца может оказаться большое родимое пятно.
Особое внимание нужно уделить коровам: позаботиться, хорошо накормить. Хозяйки утром традиционно варили кашу на молоке и кормили всю семью. Считалось, что это принесет крепкое здоровье.
Хороший день для уборки в доме, особенно для мытья полов. По приметам, это отвадит от дома неприятных гостей.
Незамужние девушки в этот день молились Вуколу о семейной жизни, чтобы выйти замуж до конца года.
Морозы в Вуколов день предвещают теплую весну и жаркое лето. Но сильный мороз может означать, что летом случится засуха.