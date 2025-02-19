На Ямале создана первая в России инфраструктура для испытания дронов

Инфраструктура центра включает в себя две площадки: стационарную и мобильную. На первой — «Обдорск» — построены два модульных здания для беспилотных воздушных судов и спецтехники. Вторая площадка развернута на базе вездеходов «Бурлак», оснащенных всем необходимым оборудованием для полетов беспилотников. Такое решение позволяет оперативно использовать мобильную посадочную площадку в любом месте и легко адаптировать ее к разным задачам. Уже определены шесть точек развертывания, и их число будет увеличиваться с учетом возможностей инфраструктуры еще трех районов.