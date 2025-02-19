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Posted 19 февраля, 12:24

Published 19 февраля, 12:24

Modified 19 февраля, 12:48

Updated 19 февраля, 12:48

На Ямале создана первая в России инфраструктура для испытания дронов

На Ямале создана первая в России инфраструктура для испытания дронов

19 февраля 2025, 12:24
Фото: пресс-служба правительства ЯНАО.
Сюжет
Ямал
Комплекс запустили в рамках профильного нацпроекта.

В Ямало-Ненецком автономном округе открыли Арктический испытательный центр — первую в России площадку в рамках нацпроекта, на которой одновременно базируются пилотируемые и беспилотные летательные аппараты. В перспективе планируется использовать инфраструктуру центра для сертификации и испытания новых моделей БПЛА, а также создания гибкой маршрутной сети, что снизит транспортные издержки и ускорит доставку грузов.

Все больше сфер используют беспилотную авиацию. Запуск подобной инфраструктуры для нее на Ямале открывает новые возможности для развития региона, включая мониторинг окружающей среды, доставку грузов, поисково-спасательные операции и другие важные задачи, — отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Он уточнил, что регион собирается продолжить развитие этого направления, укрепляя свои лидерские позиции в сфере беспилотных технологий в Арктике.

Инфраструктура центра включает в себя две площадки: стационарную и мобильную. На первой — «Обдорск» — построены два модульных здания для беспилотных воздушных судов и спецтехники. Вторая площадка развернута на базе вездеходов «Бурлак», оснащенных всем необходимым оборудованием для полетов беспилотников. Такое решение позволяет оперативно использовать мобильную посадочную площадку в любом месте и легко адаптировать ее к разным задачам. Уже определены шесть точек развертывания, и их число будет увеличиваться с учетом возможностей инфраструктуры еще трех районов.

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

ЯНАО в 2024 году вошел в число пилотных регионов, занимающихся реализацией федерального проекта в области создания инфраструктуры посадочных площадок для БПЛА, решая задачи нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Для проведения испытаний Ямал планирует привлекать специалистов российских научных организаций и сертификационных центров, сообщает пресс-служба правительства округа.

Добавим, ранее губернатор Дмитрий Артюхов неоднократно отмечал, что безопасность — один из главных приоритетов в работе региональных властей. В округе для выявления природных пожаров применяются БПЛА и современные инструменты искусственного интеллекта. Ямал стал первым субъектом в стране, который внедрил этот подход в систему работы беспилотных авиационных технологий. Так, в 2024 году 100% возгораний было ликвидировано в день обнаружения.

#Общество#Ямал#Россия#Безопасность#Пожары#Инфраструктура#Дмитрий Артюхов#БПЛА#Искусственный интеллект
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