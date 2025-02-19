На нефтяном месторождении произошел взрыв, а северяне едут в Тюмень за секс-утехами

Вчера вечером, 18 февраля на Радонежском нефтяном месторождении произошел выброс смеси из газа, нефти и воды. В этот момент на скважине проходили ремонтные работы, в результате пожара пострадали двое помощников бурильщика 21-летний Мухамед-Башир К. и 46-летний Эурабек С., которые находились в близости с эпицентром взрыва.