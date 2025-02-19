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Posted 19 февраля, 13:59

Published 19 февраля, 13:59

Modified 19 февраля, 14:01

Updated 19 февраля, 14:01

На нефтяном месторождении произошел взрыв, а северяне едут в Тюмень за секс-утехами

На нефтяном месторождении произошел взрыв, а северяне едут в Тюмень за секс-утехами

19 февраля 2025, 13:59
Фото: nashgorod.ru.
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В Тюмени для северян организуют закрытые секс-вечеринки. На нефтяном месторождении в Тюменской области произошел пожар, пострадали два помбура. Тюменцы борются с таксистами-мигрантами. 240 кг тюменской молочной продукции сняли с продаж. Тюменский врач выиграл в лотерею 1 миллион рублей.

Закрытые вечеринки 18+ для северян

Жители Ямала и ХМАО посещают Тюмень для своих сексуальных утех. Закрытые вечеринки для взрослых проходят за городом, в которые входят услуги «Все включено». Точная сумма одного такого посещения не называется, но инсайдеры сообщают, что цена достаточно высокая.

Организаторы и члены клуба общаются в закрытых чатах, в которых сообщаются все детали проведения и условия участия. Необычные вечеринки специально для северян проводят в областной столице раз в три месяца.

Жители Югры и Ямала едут в Тюмень на закрытые секс-вечеринки
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На тюменском месторождении обгорели нефтяники

Вчера вечером, 18 февраля на Радонежском нефтяном месторождении произошел выброс смеси из газа, нефти и воды. В этот момент на скважине проходили ремонтные работы, в результате пожара пострадали двое помощников бурильщика 21-летний Мухамед-Башир К. и 46-летний Эурабек С., которые находились в близости с эпицентром взрыва.

Вахтовиков срочно госпитализировали в больницу с сильными ожогами. Врачи оценивают их состояние, как тяжелое. На данный момент пациенты находятся под медикаментозным сном.

Двое пострадали. На нефтяном месторождении в Тюменской области случился взрыв
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Мигрантов-таксистов выживают из Тюмени

Тюменцы возмущены тем фактом, что мигранты стали вновь возвращаться на работу в такси. Многие отмечают, что качество их навыков вождения оставляет желать лучшего, многие нарушают правила дорожного движения.

Чтобы водитель-мигрант повторно больше не приезжал на вызов, пассажиры ставят в приложении им заниженные оценки, это также может привести к блокировке аккаунта самого водителя.

Тюменцы придумали способ борьбы с таксистами-мигрантами
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Тюменский врач стал миллионером

Сергей Матвиив, уроженец Тюменской области стал счастливым обладателем одного миллиона рублей. Победу ему принес выигрыш в лотерее «Русское лото».

Сергей сообщил, что покупает билеты уже несколько лет. Как и многие другие, победный выигрыш он приобрел в личном кабинете «Столото», но эфир трансляции не смотрел, билеты проверил позже в личном кабинете.

Суму Сергей собирается потратить на погашение автокредита. В настоящее время он проживает Московской области где трудится врачом анестезиологом-реаниматологом.

Тюменский врач выиграл в лотерею 1 миллион рублей
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Забраковали молочку

Роспотребнадзор в Тюменской области снял с продажи более 240 кг молочной продукции. Специалисты проверили четыре молочных комбината и почти 800 точек продаж. Лабораторные исследования показали, что все образцы молока не содержат ГМО и антибиотики, а также соответствуют санитарно-химическим и радиологическим показателям.

Несмотря на это, более 240 кг молочной продукции было снято с продажи из-за того, что не содержала полную информацию для потребителя, не имела маркировку и не прошла лабораторные тесты.

В Тюменской области с продажи сняли 240 кг молока после проверки на ГМО и антибиотики
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