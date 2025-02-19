На нефтяном месторождении произошел взрыв, а северяне едут в Тюмень за секс-утехами

Posted 19 февраля, 13:59
Published 19 февраля, 13:59
Modified 19 февраля, 14:01
Updated 19 февраля, 14:01
Жители Ямала и ХМАО посещают Тюмень для своих сексуальных утех. Закрытые вечеринки для взрослых проходят за городом, в которые входят услуги «Все включено». Точная сумма одного такого посещения не называется, но инсайдеры сообщают, что цена достаточно высокая.
Организаторы и члены клуба общаются в закрытых чатах, в которых сообщаются все детали проведения и условия участия. Необычные вечеринки специально для северян проводят в областной столице раз в три месяца.
Вчера вечером, 18 февраля на Радонежском нефтяном месторождении произошел выброс смеси из газа, нефти и воды. В этот момент на скважине проходили ремонтные работы, в результате пожара пострадали двое помощников бурильщика 21-летний Мухамед-Башир К. и 46-летний Эурабек С., которые находились в близости с эпицентром взрыва.
Вахтовиков срочно госпитализировали в больницу с сильными ожогами. Врачи оценивают их состояние, как тяжелое. На данный момент пациенты находятся под медикаментозным сном.
Тюменцы возмущены тем фактом, что мигранты стали вновь возвращаться на работу в такси. Многие отмечают, что качество их навыков вождения оставляет желать лучшего, многие нарушают правила дорожного движения.
Чтобы водитель-мигрант повторно больше не приезжал на вызов, пассажиры ставят в приложении им заниженные оценки, это также может привести к блокировке аккаунта самого водителя.
Сергей Матвиив, уроженец Тюменской области стал счастливым обладателем одного миллиона рублей. Победу ему принес выигрыш в лотерее «Русское лото».
Сергей сообщил, что покупает билеты уже несколько лет. Как и многие другие, победный выигрыш он приобрел в личном кабинете «Столото», но эфир трансляции не смотрел, билеты проверил позже в личном кабинете.
Суму Сергей собирается потратить на погашение автокредита. В настоящее время он проживает Московской области где трудится врачом анестезиологом-реаниматологом.
Роспотребнадзор в Тюменской области снял с продажи более 240 кг молочной продукции. Специалисты проверили четыре молочных комбината и почти 800 точек продаж. Лабораторные исследования показали, что все образцы молока не содержат ГМО и антибиотики, а также соответствуют санитарно-химическим и радиологическим показателям.
Несмотря на это, более 240 кг молочной продукции было снято с продажи из-за того, что не содержала полную информацию для потребителя, не имела маркировку и не прошла лабораторные тесты.