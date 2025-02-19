nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 03:58

Published 19 февраля, 03:58

Modified 19 февраля, 04:00

Updated 19 февраля, 04:00

Интернет для тюменцев подорожал на 22%

Интернет для тюменцев подорожал на 22%

19 февраля 2025, 03:58
Фото: 1MI.
Плата за доступ во всемирную сеть в Тюменской области выросла на 22% за год. В январе провайдеры вновь подняли цены. И причина не только в том, что тюменцы стали потреблять больше трафика.

В декабре 2024 года абонентская плата за доступ в интернет достигла 716 рублей, а в январе 2025 года увеличилась еще раз — до 722,3 рубля. В декабре 2023 года эта услуга обходилась в 586,5 рубля, следует из данных Тюменьстата.

Бензин снова подскочил в цене в Тюменской области
Узнать подробнее

Провайдерам приходится оплачивать больший объем трафика, поскольку активность тюменцев в сети растет. По данным «Дом.ру», в 2024 году потребление интернет-трафика выросло на 20,6% по стране.

Провайдеры обязаны по запросу силовых ведомств внедрять в свою инфраструктуру системы оперативно-розыскных мероприятий. А это вынуждает их регулярно обновлять оборудование, что непросто из-за санкций, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Сколько нужно зарабатывать в Тюмени, чтобы жить, а не выживать?
Узнать подробнее
«Среди дополнительных факторов роста тарифов выделяется увеличение потребления интернет-трафика, что требует постоянного расширения и модернизации сетей, а также санкционные ограничения на поставки телеком-оборудования в РФ, которые существенно увеличивают стоимость их поставок через альтернативных экспортеров», — сказал эксперт РБК Тюмень.

Эксперты рассказали «Нашему Городу», как можно сэкономить на покупках даже в период быстрого роста цен. Многие тюменцы уже начали пересматривать свой рацион и отказываться от привычных продуктов.

Читайте также:
Как изменился за последний год средний чек в тюменских кафеТюменцев предупредили о скачке цен на бытовую техникуЦены на сливочное масло в Тюмени начали падать
#Марина Коржина#Технологии#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Интернет#Услуги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика