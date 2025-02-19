Интернет для тюменцев подорожал на 22%

Posted 19 февраля, 03:58
Published 19 февраля, 03:58
Modified 19 февраля, 04:00
Updated 19 февраля, 04:00
В декабре 2024 года абонентская плата за доступ в интернет достигла 716 рублей, а в январе 2025 года увеличилась еще раз — до 722,3 рубля. В декабре 2023 года эта услуга обходилась в 586,5 рубля, следует из данных Тюменьстата.
Провайдерам приходится оплачивать больший объем трафика, поскольку активность тюменцев в сети растет. По данным «Дом.ру», в 2024 году потребление интернет-трафика выросло на 20,6% по стране.
Провайдеры обязаны по запросу силовых ведомств внедрять в свою инфраструктуру системы оперативно-розыскных мероприятий. А это вынуждает их регулярно обновлять оборудование, что непросто из-за санкций, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
«Среди дополнительных факторов роста тарифов выделяется увеличение потребления интернет-трафика, что требует постоянного расширения и модернизации сетей, а также санкционные ограничения на поставки телеком-оборудования в РФ, которые существенно увеличивают стоимость их поставок через альтернативных экспортеров», — сказал эксперт РБК Тюмень.
Эксперты рассказали «Нашему Городу», как можно сэкономить на покупках даже в период быстрого роста цен. Многие тюменцы уже начали пересматривать свой рацион и отказываться от привычных продуктов.