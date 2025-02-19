Интернет для тюменцев подорожал на 22%

В декабре 2024 года абонентская плата за доступ в интернет достигла 716 рублей, а в январе 2025 года увеличилась еще раз — до 722,3 рубля. В декабре 2023 года эта услуга обходилась в 586,5 рубля, следует из данных Тюменьстата.