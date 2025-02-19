Ефимов: Москва выставила на торги право на развитие участков в районе Южное Бутово

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента горимущества Максима Гамана, в соответствии с требованиями программы развития на участках будет построен квартал, включающий 180 тысяч квадратных метров современной жилплощади, включая квартиры для участников программы реновации и иных городских нужд. Инфраструктуру квартала составят объекты коммунально-производственного и общественно-делового назначения, общая площадь которых будет превышать 140 тысяч квадратных метров. В их числе — образовательный комплекс, состоящий из школы на 900 мест и детсада на 200 воспитанников, многофункциональный общественный комплекс с гостиничными номерами и физкультурно-оздоровительный центр с бассейном. Помимо этого, на территории построят объекты коммунального назначения и два встроенно-пристроенных судебных участка. Территорию благоустроят и проведут ее озеленение.