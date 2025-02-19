Ефимов: Москва выставила на торги право на развитие участков в районе Южное Бутово

Posted 19 февраля, 18:02
Published 19 февраля, 18:02
Modified 19 февраля, 18:02
Updated 19 февраля, 18:02
Соответствующей информацией поделился заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заявки на участие в торгах принимаются до 24 марта, а сам аукцион планируется провести 1 апреля.
Согласно заявлению Владимира Ефимова, столица выставила на торги право на заключение договора о комплексном развитии территории. Данный участок частично расположен на территории бывшей промышленной зоны «Южное Бутово». Победитель торгов становится правообладателем разрешения на строительство нового жилого квартала с объектами инфраструктуры на участках совокупной площадью более 30 гектаров. В реализацию проекта потребуется инвестировать свыше 106 миллиардов рублей, прогнозируемый ежегодный бюджетный эффект составляет не менее 1,7 миллиарда рублей. В результате реорганизации участков в районе Южное Бутово появится более четырех тысяч рабочих мест.
Участки находятся недалеко от станции «Бутово» МЦД-2. Один из них примыкает к улице 2-й Мелитопольской, а другой расположен ближе к Варшавскому шоссе. Об этом информирует www.mos.ru.
Стартовая цена лота — 109,6 миллиона рублей. В торгах могут участвовать все заинтересованные лица. Ключевое требование к участникам — наличие опыта возведения капитальных зданий общей площадью не менее 31,96 тысячи квадратных метров в течение пяти последних лет. Также требуется внести задаток в размере не менее 20% от начальной стоимости лота.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента горимущества Максима Гамана, в соответствии с требованиями программы развития на участках будет построен квартал, включающий 180 тысяч квадратных метров современной жилплощади, включая квартиры для участников программы реновации и иных городских нужд. Инфраструктуру квартала составят объекты коммунально-производственного и общественно-делового назначения, общая площадь которых будет превышать 140 тысяч квадратных метров. В их числе — образовательный комплекс, состоящий из школы на 900 мест и детсада на 200 воспитанников, многофункциональный общественный комплекс с гостиничными номерами и физкультурно-оздоровительный центр с бассейном. Помимо этого, на территории построят объекты коммунального назначения и два встроенно-пристроенных судебных участка. Территорию благоустроят и проведут ее озеленение.
Согласно данным, представленным мэром столицы Сергеем Собяниным, количество проектов комплексного развития территорий в минувшем году выросло в 1,6 раза.
На данный момент в Москве по поручению мэра города Сергея Собянина на разных стадиях реализуются 302 проекта КРТ общей площадью порядка 4,2 тысячи гектаров.