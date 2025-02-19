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Posted 19 февраля, 11:30

Published 19 февраля, 11:30

Modified 19 февраля, 11:32

Updated 19 февраля, 11:32

Двое пострадали. На нефтяном месторождении в Тюменской области случился взрыв

Двое пострадали. На нефтяном месторождении в Тюменской области случился взрыв

19 февраля 2025, 11:30
Фото: 1MI.
В Тюменской области произошел взрыв на Радонежском нефтяном месторождении. Два человека пострадали, они в тяжелом состоянии.

В Тюменской области вечером 18 февраля произошел взрыв на Радонежском месторождении. Сообщается, что возгорание произошло во время ремонта оборудования, пишет телеграм-канал Baza.

По предварительным данным, взрыв спровоцировал непредвиденный выброс на поверхность смесь из газа, нефти и воды. В результате пожара пострадали двое помощников бурильщика 21-летний Мухамед-Башир К. и 46-летний Эурабек С., которые находились в близости с эпицентром взрыва.

Инцидент попал на видео, на котором у рабочего загорается одежда, он пытается ее потушить, при этом ему также помогает коллега. Пострадавших с серьёзными ожогами доставили в областную больницу, их состояние оценивается, как тяжёлое. Сейчас они находятся под медикаментозным сном.

Из-за происшествия приостановлены работы на других 23 скважинах, пожар ликвидирован.

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Ранее в Тюмени произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Неравнодушные тюменцы потушили его снежками.

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#Ксения Мальчева#Тюменская область#Тюменцы#Нефть#Пожар#Ожоги#Взрыв#Многоэтажный дом#Нефтяное месторождение
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