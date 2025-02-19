Двое пострадали. На нефтяном месторождении в Тюменской области случился взрыв

Инцидент попал на видео, на котором у рабочего загорается одежда, он пытается ее потушить, при этом ему также помогает коллега. Пострадавших с серьёзными ожогами доставили в областную больницу, их состояние оценивается, как тяжёлое. Сейчас они находятся под медикаментозным сном.