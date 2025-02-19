Двое пострадали. На нефтяном месторождении в Тюменской области случился взрыв

Posted 19 февраля, 11:30
Published 19 февраля, 11:30
Modified 19 февраля, 11:32
Updated 19 февраля, 11:32
В Тюменской области вечером 18 февраля произошел взрыв на Радонежском месторождении. Сообщается, что возгорание произошло во время ремонта оборудования, пишет телеграм-канал Baza.
По предварительным данным, взрыв спровоцировал непредвиденный выброс на поверхность смесь из газа, нефти и воды. В результате пожара пострадали двое помощников бурильщика 21-летний Мухамед-Башир К. и 46-летний Эурабек С., которые находились в близости с эпицентром взрыва.
Инцидент попал на видео, на котором у рабочего загорается одежда, он пытается ее потушить, при этом ему также помогает коллега. Пострадавших с серьёзными ожогами доставили в областную больницу, их состояние оценивается, как тяжёлое. Сейчас они находятся под медикаментозным сном.
Из-за происшествия приостановлены работы на других 23 скважинах, пожар ликвидирован.
Ранее в Тюмени произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Неравнодушные тюменцы потушили его снежками.