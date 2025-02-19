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Posted 19 февраля, 06:30

Published 19 февраля, 06:30

Modified 19 февраля, 06:32

Updated 19 февраля, 06:32

Для борьбы с пробками в Тюмени предлагают ограничить въезд в центр города.

Дороги прошлого, пробки будущего: почему Тюмень стоит в заторах?

19 февраля 2025, 06:30
Фото: 1MI. Для борьбы с пробками в Тюмени предлагают ограничить въезд в центр города.

Для борьбы с пробками в Тюмени предлагают ограничить въезд в центр города

Проблема пробок в Тюмени становится всё более острой. Город, который ещё 15–20 лет назад гордился относительно свободными дорогами, теперь ежедневно сталкивается с транспортным коллапсом. В часы пик движение замедляется, поездки, которые раньше занимали 10–15 минут, растягиваются на часы.

Исторические предпосылки тюменских пробок

Тюмень — город с богатой историей, но его активное развитие, как крупного регионального центра началось в 1960–1980-е годы. В этот период шло активное жилищное строительство, появлялись новые микрорайоны, а транспортная инфраструктура развивалась в соответствии с советскими нормами. В те времена Тюмень была рассчитана на гораздо меньшее количество автомобилей, чем сейчас.

«В 1990-е и 2000-е годы начался бурный рост населения. Появились новые жилые комплексы, увеличился автопарк, но дорожная сеть оставалась практически неизменной. Многие дороги, построенные ещё в советское время, оказались не готовы к такому потоку транспорта», — отмечает тюменский урбанист Никита Мельников.

Со временем ситуация лишь усугубляется. Сначала в городе строят жилье, а уже потом дороги, если, конечно, повезет. Как объяснили «Нашему городу» в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, при выдаче разрешений на строительство все же учитывается «соответствие размещаемого объекта капитального строительства документации по планировке территории, в том числе размещение проездов, примыканий проездов к улично-дорожной сети».

Однако порою выезды все же строятся уже после заселение новеньких квартир. Только сейчас ведутся работы по организации въездов/выездов в новые районы, таких как «Ново-Патрушево» и «Тюменская Слобода».

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Причины ухудшения ситуации

При этом власти также указывают, что план дорожного развития учитывает сведения о перспективном росте уровня автомобилизации и численности населения. Но работает ли эта система?

Бурный рост населения и автомобилей

Согласно статистике, население Тюмени с 2000 года выросло почти вдвое. В начале 2000-х в городе проживало около 500 тысяч человек, а сегодня — более 850 тысяч (если учитывать заявления главы города, то уже — более 1 млн). Одновременно росло и количество автомобилей. Если в 2005 году на 1000 человек приходилось около 200 машин, то сейчас эта цифра переваливает за 400.

Строительство новых микрорайонов, таких как «Тюменский», «Заречный», «Европейский» и «Ямальский», привело к резкому увеличению количества жителей.

«Но дороги в этих районах проектировались без учёта такого количества транспорта. Да, проезды от дома к тому есть, но выезды на все те же основных дороги. Как можно говорить, что автомобилепоток учитывается, если мы просто перегружаем существующие дороги?», — говорит логист Евгений Суворов.

В результате утренние и вечерние пробки стали нормой для десятков тысяч автомобилистов

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Несогласованная градостроительная политика

Тюмень активно застраивается, но транспортная инфраструктура не успевает за темпами роста города. Во многих новых районах дороги проектируются с минимальными затратами: узкие улицы, нехватка парковочных мест, отсутствие удобных развязок.

Кроме того, строительство новых жилых кварталов часто не учитывает логистику перемещения людей. Например, в районах массовой застройки, таких как Лесобаза, Березняки или Московский тракт, практически нет рабочих мест, что вынуждает тысячи людей каждое утро ехать в центр, создавая дополнительные заторы.

«Еще Собянин говорил о том, что надо бы эту проблемы решать. Он хотел в Тюмени создать новых центр. Но не успел. А после него никто пока так и не понял, что это необходимость», — считает урбанист Мельников.
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Нехватка мостов и развязок

К тому же река Тура делит Тюмень на две части, и исторически сложилось так, что переправ через реку недостаточно. Основная нагрузка ложится на два моста: Червишевский и Профсоюзный. В часы пик движение на них парализуется, а любая авария полностью блокирует движение.

«Кроме того, многие транспортные узлы перегружены. Например, развязка на улице Республики, одно из самых проблемных мест, часто стоит в пробках из-за узких полос и плохой организации потоков», — считает аварийный комиссар Владимир Мельников.

Аналогичная ситуация на кольцевых развязках в районе Московского тракта и улицы Федюнинского.

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Отсутствие эффективного общественного транспорта

Во многих развитых городах мира проблемы пробок решаются за счёт удобного общественного транспорта, но в Тюмени ситуация с ним далека от идеала. Несмотря на наличие маршруток и автобусов, многие жители продолжают использовать личные автомобили из-за неудобства маршрутов, длительного ожидания и низкого уровня комфорта.

Метро или трамвай в городе отсутствуют, а попытки развить троллейбусную сеть в своё время не увенчались успехом. В итоге на дорогах по-прежнему доминируют автомобили, что только усугубляет транспортные проблемы.

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Парковочный хаос и узкие дороги

Во многих районах Тюмени парковка становится настоящей проблемой. Дворы забиты машинами, обочины улиц превращаются в импровизированные стоянки, что сужает проезжую часть и ухудшает движение. Часто водители бросают машины на обочинах, создавая «бутылочные горлышки» и ещё больше замедляя движение.

«Например, улицы Мельникайте, Холодильная и Щербакова регулярно страдают от хаотичной парковки, что делает движение затруднительным даже в непиковое время», — отмечает аварийный комиссар.
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Какие есть пути решения?

Эксперты убеждены, что еще десяток лет назад нужно было развивать дорожную сеть города, пусть даже в ущерб жилой застройке в некоторых локациях. Это могло бы создать в городе комфортную сеть для передвижения.

«С каждым годом путей решения становится все меньше. Уже нельзя снести ЖК, которые возведены и на их место построить дороги, хотя местами в этом есть смысл», — говорит урбанист.

Городским властям предлагают в ближайшие годы делать упор не на развитие жилого строительства, а на дорожную схему. Тюмени нужны новые мосты и развязки, расширение ключевых улиц и комфортный общественный транспорт.

«Вместе с тем для нормализации ситуации имеет место ограничение въезда в центр. Или можно сделать его платным в часы пик для тех, кто передвигается на личном авто. Но в этом случае общественный транспорт должен работать, как часы», — считает специалист в области развития городской среды.

Также важно развивать инфраструктуру в спальных районах, чтобы минимизировать утренние и вечерние потоки населения, тянущиеся к рабочим местам.

Проблема пробок в Тюмени сложилась исторически, но она продолжает усугубляться из-за роста населения, недостатка инфраструктуры и неудобного общественного транспорта. Решение требует комплексного подхода: строительство новых дорог и мостов, реорганизация маршрутной сети, борьба с хаотичной парковкой и развитие спальных районов. Без этого ситуация будет только ухудшаться, превращая Тюмень в город вечных пробок.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские улицы засыпали слоем реагентов — жители негодуют.

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