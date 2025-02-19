Дороги прошлого, пробки будущего: почему Тюмень стоит в заторах?

Согласно статистике, население Тюмени с 2000 года выросло почти вдвое. В начале 2000-х в городе проживало около 500 тысяч человек, а сегодня — более 850 тысяч (если учитывать заявления главы города, то уже — более 1 млн). Одновременно росло и количество автомобилей. Если в 2005 году на 1000 человек приходилось около 200 машин, то сейчас эта цифра переваливает за 400.