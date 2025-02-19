Дешевле чем в Сочи: авиабилеты из Тюмени на Шри-Ланку подешевели до 10 тысяч рублей

Posted 19 февраля, 07:22
Published 19 февраля, 07:22
Modified 19 февраля, 07:26
Updated 19 февраля, 07:26
В частности, в 60 797 рублей обойдется восьмичасовой перелет из Тюмени в Хамбантотту 2 и 11 марта.
Шри-Ланка — это остров у южной оконечности Индостана, окруженный океаном, известный историческими и природными достопримечательностями. Туристическим сезоном считается период с ноября по февраль. В это время на популярном юго-западном побережье и в центре острова тепло и сухо.
С конца февраля начинается сезон дождей, правда откладывать поездку из-за них не стоит — как правило, дожди случаются с периодичностью раз в сутки. Шри-Ланка — это вечное лето, температура воздуха держится на уровне +26 до +35 в течение всего года.
Отдых на острове существенно дешевле отдыха в популярном Таиланде. Если ехать самостоятельно и выбирать бюджетные варианты для проживания, то на две недели можно забронировать номер в гостинице всего за 10-15 тысяч рублей. На питание в среднем придется тратить от 1500 до 2000 рублей в день, экскурсии в среднем стоят 5500-7300 рублей.
Напомним, прямые рейсы из Тюмени на Шри-Ланку запустила в ноябре 2024 года авиакомпания Red wings. Вылеты совершаются по вторникам и субботам каждые 10 дней.