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Posted 19 февраля, 07:22

Published 19 февраля, 07:22

Modified 19 февраля, 07:26

Updated 19 февраля, 07:26

Авиабилеты из Тюмени на Шри-Ланку подешевели до 10 тысяч рублей

Дешевле чем в Сочи: авиабилеты из Тюмени на Шри-Ланку подешевели до 10 тысяч рублей

19 февраля 2025, 07:22
Фото: 1MI.

Авиабилеты из Тюмени на Шри-Ланку подешевели до 10 тысяч рублей

Правда, за 10 тысяч рублей, улететь из Рощино прямым рейсом можно будет только 23 апреля. В остальные дни стоимость авиабилетов составляет десятки тысяч рублей.

В частности, в 60 797 рублей обойдется восьмичасовой перелет из Тюмени в Хамбантотту 2 и 11 марта.

Шри-Ланка — это остров у южной оконечности Индостана, окруженный океаном, известный историческими и природными достопримечательностями. Туристическим сезоном считается период с ноября по февраль. В это время на популярном юго-западном побережье и в центре острова тепло и сухо.

С конца февраля начинается сезон дождей, правда откладывать поездку из-за них не стоит — как правило, дожди случаются с периодичностью раз в сутки. Шри-Ланка — это вечное лето, температура воздуха держится на уровне +26 до +35 в течение всего года.

Отдых на острове существенно дешевле отдыха в популярном Таиланде. Если ехать самостоятельно и выбирать бюджетные варианты для проживания, то на две недели можно забронировать номер в гостинице всего за 10-15 тысяч рублей. На питание в среднем придется тратить от 1500 до 2000 рублей в день, экскурсии в среднем стоят 5500-7300 рублей.

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Напомним, прямые рейсы из Тюмени на Шри-Ланку запустила в ноябре 2024 года авиакомпания Red wings. Вылеты совершаются по вторникам и субботам каждые 10 дней.

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