Дешевле чем в Сочи: авиабилеты из Тюмени на Шри-Ланку подешевели до 10 тысяч рублей

Отдых на острове существенно дешевле отдыха в популярном Таиланде. Если ехать самостоятельно и выбирать бюджетные варианты для проживания, то на две недели можно забронировать номер в гостинице всего за 10-15 тысяч рублей. На питание в среднем придется тратить от 1500 до 2000 рублей в день, экскурсии в среднем стоят 5500-7300 рублей.