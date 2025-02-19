Смерть ребенка в детсаду Тобольска привела к уголовному делу о халатности

Posted 19 февраля, 03:20
Published 19 февраля, 03:20
Modified 19 февраля, 03:24
Updated 19 февраля, 03:24
В начале февраля четырехлетняя девочка провела ведь день в детском саду. В конце дня ей стало плохо, вызвали медиков. Ребенка забрали в больницу, где он умер от менингококка, пишет 72.ru.
«Обстоятельства смерти являются предметом расследования возбужденного по данному факту уголовного дела по статье о халатности», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Ранее жительница Тюмени отсудила четверть миллиона у школы, куда ходит ее дочь. Девочка вернулась с урока физкультуры со сломанными руками. Прокуратура выяснила, что школа не обеспечила безопасность занятий, в результате девочка слишком разогналась и столкнулась со стеной.