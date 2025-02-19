nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 03:20

Published 19 февраля, 03:20

Modified 19 февраля, 03:24

Updated 19 февраля, 03:24

Смерть ребенка в детсаду Тобольска привела к уголовному делу о халатности

Смерть ребенка в детсаду Тобольска привела к уголовному делу о халатности

19 февраля 2025, 03:20
Фото: 1MI.
В Тобольске начали расследование смерти ребенка после посещения детского сада. Следователи увидели признаки халатности в действиях сотрудников учреждения. Уголовное дело возбудили по ст. 293 УК РФ.

В начале февраля четырехлетняя девочка провела ведь день в детском саду. В конце дня ей стало плохо, вызвали медиков. Ребенка забрали в больницу, где он умер от менингококка, пишет 72.ru.

Суд в Тобольске выпустил из СИЗО директора базы, где дети отравились хлором
Узнать подробнее
«Обстоятельства смерти являются предметом расследования возбужденного по данному факту уголовного дела по статье о халатности», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Ранее жительница Тюмени отсудила четверть миллиона у школы, куда ходит ее дочь. Девочка вернулась с урока физкультуры со сломанными руками. Прокуратура выяснила, что школа не обеспечила безопасность занятий, в результате девочка слишком разогналась и столкнулась со стеной.

Читайте также:
Школьникам в Тюменской области отменили занятия из-за мороза. Но не всемБастрыкин проверит затянувшееся дело о мучительной смерти мужчины в больнице ТобольскЭкс-военком Тобольска, уволившийся ради заграничного отдых, устроился в мэрию
#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тобольск#Детские сады
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика