Смерть ребенка в детсаду Тобольска привела к уголовному делу о халатности

Ранее жительница Тюмени отсудила четверть миллиона у школы, куда ходит ее дочь. Девочка вернулась с урока физкультуры со сломанными руками. Прокуратура выяснила, что школа не обеспечила безопасность занятий, в результате девочка слишком разогналась и столкнулась со стеной.