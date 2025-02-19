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Posted 19 февраля, 04:59

Published 19 февраля, 04:59

Modified 19 февраля, 06:22

Updated 19 февраля, 06:22

Инессу Брандербург, укравшую из банка полмиллиарда рублей, осудили на 5 лет

Бывшему топ-менеджеру тюменского СБРР увеличили срок заключения

19 февраля 2025, 04:59
Фото: 1MI.

Инессу Брандербург, укравшую из банка полмиллиарда рублей, осудили на 5 лет

Сюжет
Суд
Экс-председателя правления ООО «Сибирский банк реконструкции и развития» Инессу Бранденбург, укравшей из кассового хранилища кредитной организации 561 миллион рублей, отправили на 5 лет в тюрьму. Решение накануне вынес Калининский районный суд Тюмени.

Инессу Брандербург признали виновной в злоупотреблении полномочиями и причинении банку имущественного вреда на сумму более 1 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Наказание в виде 5 лет лишения свободы вынесено судом на основе частичного сложения наказаний с учетом приговора, уже вынесенного в 2023 году.

Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах кредитной организации гражданский иск в размере свыше 1 миллиарда рублей передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Арест, наложенный на имущество Брандербург, сохранен до рассмотрения гражданского иска.

Напомним, в 2018 году Бранденбург воспользовалась служебным положением, чтобы получить доступ к хранилищу наличных денег. Она была участником преступной группировки, созданной председателем правления «Сибирского банка реконструкции и развития» Григорием Романюта.

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Ограбление состоялось вечером 26 января 2018 года в отделении банка, которое располагалось в Тюмени в доме № 61 на улице Клары Цеткин. На правах руководителя отдела кассовых операций, женщина взяла у рядового кассира ключ от сейфа, где хранились полученные обманом деньги.

Сохранились записи с видеокамер, где видно, как Бранденбург достает пачки с деньгами и раскидывает их по девяти сумкам. Одна из которых — с 350 миллионами, полагалась подельнику Романюты — Сергею Кузнецову, который также засветился за записи.

100 миллионов Бранденбург забрала себе и арендовала самолет ЯК-40, на котором в тот же день прибыла в Москву. Оттуда женщина 28 января вылетела в Германию, где прожила три года.

Позже все участники преступной группировки, за исключением Романюты и Брандербург были задержаны. Последних объявили в международный розыск. Инессу Барндербург задержали только осенью 2021 года в Испании, из заграничной страны ее экстрадировали в России к концу 2021 года.

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В марте 2023 года Калининский район суд вынес Брандербург приговор по статье УК РФ «Кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере» в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Что касается Романюта, то он до сих пор находится в международном розыске. Однако приговор в виде восьми лет лишения свободы ему вынесен заочно.

Ранее «Наш Город» писал, что десять жителей Тюменской области в составе ОПГ украли 47 тонн нефти на сумму более 10 миллионов рублей. Злоумышленники похищали нефть для дальнейшей перепродажи.

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