Бывшему топ-менеджеру тюменского СБРР увеличили срок заключения

В марте 2023 года Калининский район суд вынес Брандербург приговор по статье УК РФ «Кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере» в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Что касается Романюта, то он до сих пор находится в международном розыске. Однако приговор в виде восьми лет лишения свободы ему вынесен заочно.