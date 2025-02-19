Билеты на форум TNF в Тюмени подорожали до 1,2 миллиона рублей

За формат участия Delegatе придется заплатить 459 тысяч рублей, тогда как в декабре билеты продавали на 389 тысяч. Premium подорожал с 589 тысяч до 689 тысяч рублей (на форум 2024 года билет стоил 549 тысяч рублей) и цена формата VIP увеличилась на 180 тысяч рублей — до 1 миллиона 199 тысяч рублей (в 2024 году цена составляла 949 тысяч).