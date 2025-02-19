Билеты на форум TNF в Тюмени подорожали до 1,2 миллиона рублей

Posted 19 февраля, 08:21
Published 19 февраля, 08:21
Modified 19 февраля, 08:23
Updated 19 февраля, 08:23
За формат участия Delegatе придется заплатить 459 тысяч рублей, тогда как в декабре билеты продавали на 389 тысяч. Premium подорожал с 589 тысяч до 689 тысяч рублей (на форум 2024 года билет стоил 549 тысяч рублей) и цена формата VIP увеличилась на 180 тысяч рублей — до 1 миллиона 199 тысяч рублей (в 2024 году цена составляла 949 тысяч).
Формат участия Deligate предполагает возможность присутствовать на всех днях форума и культурных мероприятиях. Для участников Premium и VIP также доступны все пленарные заседания, зона для проведения деловых переговоров, вечерние приемы.
Ранее «Наш город» писал, что жители Тюмени раскупили самые дорогие билеты на концерты группы «Бутырка». Выступления состоятся в областной столице 6 и 9 марта.