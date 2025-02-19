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Posted 19 февраля, 08:21

Published 19 февраля, 08:21

Modified 19 февраля, 08:23

Updated 19 февраля, 08:23

Билеты на форум TNF в Тюмени подорожали до 1,2 миллиона рублей

Билеты на форум TNF в Тюмени подорожали до 1,2 миллиона рублей

19 февраля 2025, 08:21
Фото: оilgasforum.ru.
Стоимость билетов на промышленно-энергетический форум TNF, который пройдет в Тюмени, с 15 по 18 сентября 2025 года, поднялась на десятки тысяч рублей. Соответствующая информация указана на официальном сайте форума.

За формат участия Delegatе придется заплатить 459 тысяч рублей, тогда как в декабре билеты продавали на 389 тысяч. Premium подорожал с 589 тысяч до 689 тысяч рублей (на форум 2024 года билет стоил 549 тысяч рублей) и цена формата VIP увеличилась на 180 тысяч рублей — до 1 миллиона 199 тысяч рублей (в 2024 году цена составляла 949 тысяч).

Фото: oilgasforum.ru

Формат участия Deligate предполагает возможность присутствовать на всех днях форума и культурных мероприятиях. Для участников Premium и VIP также доступны все пленарные заседания, зона для проведения деловых переговоров, вечерние приемы.

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Ранее «Наш город» писал, что жители Тюмени раскупили самые дорогие билеты на концерты группы «Бутырка». Выступления состоятся в областной столице 6 и 9 марта.

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