Без вкуса и бренда: Тюмень в ближайшие 5 лет не станет гастрономическим магнитом

Многие тюменские рестораны ориентированы на премиальный сегмент, что делает гастрономический туризм недоступным для большинства путешественников. Дорогие рестораны предлагают высококлассный сервис, но из-за высокой стоимости блюд они не могут привлекать массовый поток туристов. В то же время, в городе мало демократичных заведений с уникальными авторскими блюдами, которые могли бы заинтересовать гастротуристов. В развитых гастрономических направлениях есть баланс между элитными ресторанами и доступными заведениям, предлагающими качественную местную кухню за разумные деньги. В Тюмени этот баланс пока отсутствует, что снижает интерес туристов.