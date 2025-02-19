Без вкуса и бренда: Тюмень в ближайшие 5 лет не станет гастрономическим магнитом

Posted 19 февраля, 09:22
Published 19 февраля, 09:22
Modified 19 февраля, 09:24
Updated 19 февраля, 09:24
По мнению специалиста по внутреннему туризму Виктории Качановой, главная проблемы Тюмени — отсутствие четко сформированной идентичности. Это проявляется, в том числе, и в местной гастрономии. В России есть города, которые ассоциируются с конкретными блюдами: Казань — с чак-чаком и эчпочмаками, Санкт-Петербург — с пышками и корюшкой, Краснодар — с вином и мясными блюдами. Эти продукты и блюда стали брендами, визитными карточками городов, способными привлекать тысячи туристов.
«В Тюмени же нет чёткой гастрономической визитной карточки, а местные рестораны не делают упор на развитие уникального кулинарного направления. Да, здесь можно найти блюда сибирской кухни, такие как строганина, уха из северных пород рыбы, блюда из оленины, кедровых орехов и таёжных ягод, но эти блюда распространены и в других регионах. Без чёткого гастрономического бренда сложно привлечь туристов, желающих получить особенный кулинарный опыт», — считает эксперт.
В Тюмени есть хорошие рестораны, но среди них мало тех, которые могут стать туристическими точками притяжения. Например, в Москве, Санкт-Петербурге и Казани активно развиваются авторские рестораны, предлагающие туристам не просто еду, а уникальный гастрономический опыт. В Тюмени же пока нет заведений, чьи концепции стали бы широко известны за пределами региона.
«В городе практически нет известных шеф-поваров, чьи имена привлекали бы гурманов. Местные рестораторы предпочитают делать ставку на универсальное меню, рассчитанное на широкий круг посетителей, а не на развитие уникальной кухни — это прямой барьер для гастротуризма», — уверена Качанова.
Кроме того, в городе практически отсутствуют гастрономические фестивали, которые могли бы популяризировать местную кухню и знакомить гостей с региональными особенностями. Для сравнения, в Сочи проводится фестиваль Gastreet, который ежегодно привлекает сотни рестораторов и туристов, а в Екатеринбурге и Новосибирске есть мероприятия, посвящённые локальной кухне. Тюмени тоже необходимы такие события для формирования интереса к региональной гастрономии. Однако важно отметить, что приготовление самого длинного шашлыка таким перфомансом не является.
Регионы с развитым гастротуризмом активно продвигают свои блюда через туристические агентства, социальные сети, фестивали и гида Michelin. В Тюмени пока нет организованного маркетинга в этой сфере.
«Туристы просто не знают, что здесь можно попробовать что-то уникальное, так как рестораны не делают акцент на своей самобытности, а власти не занимаются продвижением региона как гастрономического направления. В то время как другие города создают бренд своей кухни, Тюмень остаётся „белым пятном“ на гастрономической карте Росси», — говорит специалист.
Отметим, что в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области отметили, что в будущем у региона есть планы по развитию гастрономического туризма.
«В прошлом году многие наши рестораторы с радостью включили в свои меню блюда, основанные на местных ингредиентах. Теперь посетители могут насладиться сибирскими сырчиками и икряниками, а также попробовать десерт, посвящённый тюменскому ковру. С каждым годом гастрономический опыт наших гостей и жителей региона становится всё более насыщенным и разнообразным. В 2024 году была создана Сибирская ассоциация рестораторов и отельеров, которая активно взялась за развитие гастрономического туризма в формате фестивалей. В настоящее время в регионе проводятся фестивали „Сибирь на вкус“ и „Вкусная Тюмень“, где посетители могут насладиться не только вкусной едой, но и окунуться в атмосферу гостеприимства», — сообщил директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.
Однако пары позиций в меню и узкого фестиваля для развития гастротуризма по мнению Качановой недостаточно. Туристические путеводители, которыми обычно пользуются россияне, редко упоминают местные заведения, а гастрообозреватели и блогеры не так часто рассматривают Тюмень как точку для гастрономических открытий.
«А если рассматривают, то это уже заведения, которые относятся к высокому ценовому сегменту. А это еще одна проблема Тюмени — блюда сибирской кухни у нас может попробовать только человек с полным кошельком. Бюджетных вариантов практически нет», — говорит специалист.
Многие тюменские рестораны ориентированы на премиальный сегмент, что делает гастрономический туризм недоступным для большинства путешественников. Дорогие рестораны предлагают высококлассный сервис, но из-за высокой стоимости блюд они не могут привлекать массовый поток туристов. В то же время, в городе мало демократичных заведений с уникальными авторскими блюдами, которые могли бы заинтересовать гастротуристов. В развитых гастрономических направлениях есть баланс между элитными ресторанами и доступными заведениям, предлагающими качественную местную кухню за разумные деньги. В Тюмени этот баланс пока отсутствует, что снижает интерес туристов.
Для того чтобы Тюмень стала гастрономической точкой притяжения, необходимо комплексное развитие этой сферы: формирование кулинарного бренда региона, развитие ресторанного бизнеса, активное продвижение в туристической среде и поддержка со стороны властей. Важно создать яркий и запоминающийся имидж тюменской кухни, который будет привлекать туристов.
«Первым шагом должно стать формирование гастрономической идентичности региона. Так можно развивать фермерскую гастрономию с уклоном на органические продукты. Главное — создать узнаваемый стиль. я думаю, что на это уйдет не менее 5 лет», — считает эксперт.
Также необходимо развивать более широкие гастрономические фестивали и мероприятия, которые привлекут не только местных жителей, но и туристов. Регулярные события, посвящённые местной кухне, помогут популяризировать региональные блюда, создать вокруг них положительный имидж и привлечь внимание широкой аудитории.
Важным элементом гастротуризма является развитие инфраструктуры: организация гастрономических экскурсий, сотрудничество ресторанов с местными фермерами и производителями, а также создание маршрутов, включающих посещение уникальных гастрономических точек.
Тюмень обладает возможностями для развития гастрономического туризма: уникальные северные продукты, качественные рестораны и богатая история. Однако без чёткого позиционирования, грамотного маркетинга и развития инфраструктуры этот сегмент туризма так и останется неразвитым.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что средний чек в тюменских ресторанах и кафе за последний год увеличился на 6% — до 1,3 тысячи рублей.