Автоэксперт назвал цвет, в который тюменцам придется перекрашивать свои авто.

По данным аналитиков АГ «Авилон», в 2024 году в России чаще всего приобретались новые автомобили чёрного цвета, на их долю пришлось 16,3% от общего объёма продаж. Тюмень не стала исключением, здесь тоже чаще предпочитают автомобили темных оттенков, однако вскоре автомобилистам может понадобиться перекрашивать свои автомобили или менять их на модели светлых цветов.