Автоэксперт назвал цвет, в который тюменцам придется перекрашивать свои авто.

Posted 19 февраля, 08:48
Published 19 февраля, 08:48
Modified 19 февраля, 08:50
Updated 19 февраля, 08:50
По данным аналитиков АГ «Авилон», в 2024 году в России чаще всего приобретались новые автомобили чёрного цвета, на их долю пришлось 16,3% от общего объёма продаж. Тюмень не стала исключением, здесь тоже чаще предпочитают автомобили темных оттенков, однако вскоре автомобилистам может понадобиться перекрашивать свои автомобили или менять их на модели светлых цветов.
Черные и темные автомобили поглощают гораздо больше солнечного тепла, чем машины светлых оттенков. При температуре воздуха выше 30 градусов Цельсия они могут перегреваться до 50-60 градусов на поверхности, что значительно увеличивает температуру в салоне.
«Системы кондиционирования в таких автомобилях работают с перегрузкой, что повышает расход топлива и может приводить к поломкам климат-контроля. В условиях Тюмени, где обещают, что летние температуры могут достигать 35-40 и более градусов, черные автомобили становятся причиной не только дискомфорта для водителей, но и повышенной нагрузки на автомобильные системы — а это не только повышенных расход, но и реальная опасность», — говорит автоаналитик Сергей Нестеров.
Специалист отмечает, что несмотря на наличие современных систем защиты от перегрева, таких как кондиционеры и системы вентиляции, они не могут полностью компенсировать тепло, которое машина поглощает из-за тёмного цвета. Именно поэтому белый цвет, отражающий до 80% солнечных лучей, стал предпочтительным для предотвращения перегрева и обеспечения безопасной работы автомобильных систем.