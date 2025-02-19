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Posted 19 февраля, 08:48

Published 19 февраля, 08:48

Modified 19 февраля, 08:50

Updated 19 февраля, 08:50

Автоэксперт назвал цвет, в который тюменцам придется перекрашивать свои авто.

Автоэксперт назвал цвет, в который тюменцам придется перекрашивать свои авто

19 февраля 2025, 08:48
Фото: 1MI. Автоэксперт назвал цвет, в который тюменцам придется перекрашивать свои авто.
В Тюмени владельцам чёрных автомобилей, скорее всего, придётся перекрашивать машины в светлые цвета. Из-за глобального потепления и жарких летних температур чёрные авто перегреваются, что повышает нагрузку на системы охлаждения.

По данным аналитиков АГ «Авилон», в 2024 году в России чаще всего приобретались новые автомобили чёрного цвета, на их долю пришлось 16,3% от общего объёма продаж. Тюмень не стала исключением, здесь тоже чаще предпочитают автомобили темных оттенков, однако вскоре автомобилистам может понадобиться перекрашивать свои автомобили или менять их на модели светлых цветов.

Черные и темные автомобили поглощают гораздо больше солнечного тепла, чем машины светлых оттенков. При температуре воздуха выше 30 градусов Цельсия они могут перегреваться до 50-60 градусов на поверхности, что значительно увеличивает температуру в салоне.

«Системы кондиционирования в таких автомобилях работают с перегрузкой, что повышает расход топлива и может приводить к поломкам климат-контроля. В условиях Тюмени, где обещают, что летние температуры могут достигать 35-40 и более градусов, черные автомобили становятся причиной не только дискомфорта для водителей, но и повышенной нагрузки на автомобильные системы — а это не только повышенных расход, но и реальная опасность», — говорит автоаналитик Сергей Нестеров.

Специалист отмечает, что несмотря на наличие современных систем защиты от перегрева, таких как кондиционеры и системы вентиляции, они не могут полностью компенсировать тепло, которое машина поглощает из-за тёмного цвета. Именно поэтому белый цвет, отражающий до 80% солнечных лучей, стал предпочтительным для предотвращения перегрева и обеспечения безопасной работы автомобильных систем.

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