nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 09:29

Published 19 февраля, 09:29

Modified 19 февраля, 09:35

Updated 19 февраля, 09:35

27 февраля в Тюмени состоится бизнес-встреча о том, как заработать в ритейле

27 февраля в Тюмени состоится бизнес-встреча о том, как заработать в ритейле

19 февраля 2025, 09:29
Фото: «Пятёрочка».
Сюжет
Инвестиции
Реклама. ООО «Агроторг». erid: 2W5zFHhzpJc
Торговая сеть «Пятёрочка» приглашает предпринимателей, собственников коммерческой недвижимости и инвесторов Тюмени на бизнес-встречу «Новые возможности роста в продуктовом ритейле».

Эксперты сети расскажут, как открыть собственный магазин по франшизе и получать стабильную прибыль даже без опыта в этой сфере. Кроме того, предприниматели узнают:

  • В чем преимущества запуска бизнеса по франшизе и особенности работы в фуд ритейле;
  • Как устроена финансовая модель франшизы «Пятёрочки»: первоначальные инвестиции, срок окупаемости, средняя прибыль;
  • В чем особенности модели обратного франчайзинга;
  • Как франчайзер помогает партнеру при запуске магазина и в дальнейшей работе, какие уникальные инструменты и возможности может предложить партнерам.

В рамках встречи у гостей будет уникальная возможность посетить один из франчайзинговых магазинов сети, ознакомиться с его работой изнутри и задать вопросы действующим франчайзи.

Мероприятие состоится в Тюмени 27 февраля в отеле DoubleTree by Hilton Hotel по адресу: улица Орджоникидзе, 46. Начало мероприятия в 10:00 часов, сбор гостей с 9 часов 30 минут.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Предприниматели, которые не смогут участвовать в мероприятии очно, могут присоединиться к онлайн-трансляции — для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.

#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Россия#Франшиза#Обучение#Магазин "Пятерочка"#Прибыль#Презентация#Инвестиции#Встреча#Ритейл
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика