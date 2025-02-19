27 февраля в Тюмени состоится бизнес-встреча о том, как заработать в ритейле

Posted 19 февраля, 09:29
Published 19 февраля, 09:29
Modified 19 февраля, 09:35
Updated 19 февраля, 09:35
Эксперты сети расскажут, как открыть собственный магазин по франшизе и получать стабильную прибыль даже без опыта в этой сфере. Кроме того, предприниматели узнают:
В рамках встречи у гостей будет уникальная возможность посетить один из франчайзинговых магазинов сети, ознакомиться с его работой изнутри и задать вопросы действующим франчайзи.
Мероприятие состоится в Тюмени 27 февраля в отеле DoubleTree by Hilton Hotel по адресу: улица Орджоникидзе, 46. Начало мероприятия в 10:00 часов, сбор гостей с 9 часов 30 минут.
Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Предприниматели, которые не смогут участвовать в мероприятии очно, могут присоединиться к онлайн-трансляции — для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.