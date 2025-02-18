Жара +40°C и массовые катастрофы: Тюмень ждет экстремальная весна и аномальное лето

Posted 18 февраля, 05:59
Published 18 февраля, 05:59
Modified 18 февраля, 06:01
Updated 18 февраля, 06:01
Зима 2024–2025 года в Тюмени стала одной из самых странных за последние десятилетия. Вместо привычных морозов под -30°C горожане наблюдали частые оттепели, дожди в январе и резкие перепады температур — от +5°C до -15°C за считанные дни. Ученые, экологи и метеорологи бьют тревогу: такие аномалии — не случайность, а часть глобальных климатических изменений.
Основная причина аномалий — ускоряющееся изменение климата. По данным Росгидромета, средняя температура в Западной Сибири за последние 30 лет выросла на 2,5°C, что в 2 раза превышает общемировые показатели.
«Зимой 2025 года этот тренд проявился особенно ярко. Ослабление полярного вихря, арктические воздушные массы, которые обычно „запирают“ холод над Сибирью, стали менее устойчивыми из-за сокращения площади льдов. Это позволило теплым атлантическим циклонам чаще прорываться в регион. Влияние Эль-Ниньо, феномен 2024–2025 годов, характеризующийся потеплением поверхностных вод Тихого океана, усилил меридиональную циркуляцию атмосферы. В результате теплые воздушные массы с юга Европы и Средней Азии сталкивались с арктическим холодом, вызывая резкие перепады температур», — объяснила в разговоре с «Нашим городом» климатолог Наталья Пригоровская.
Вместе с тем, Тюмень, как быстрорастущий город, страдает от эффекта «теплового острова». Асфальт, бетон и промышленные объекты накапливают тепло, повышая температуру в центре на 3–5°C выше, чем в пригородах. Вырубка лесов под застройку и частые лесные пожары в области уменьшили природную «буферную зону», которая стабилизирует климат.
«Леса больше не могут поглощать те же объемы избытков CO₂ и удерживать влагу, что делает погоду более экстремальной», — пояснила эколог Ирина Гаврина.
Не стоит исключать и влияние глобального потепления. Так, В 2024 году средняя глобальная температура впервые превысила порог в 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем.
По прогнозам Гидрометцентра, весна в Тюмени начнется раньше обычного. Уже в марте столбики термометров поднимутся до +8°C, а к середине апреля достигнут +15°C. Однако сезон принесет не только тепло, но и риски. Резкие похолодания, в мае возможны возвратные заморозки до -5°C из-за вторжения арктического воздуха.
«Это угрожает сельскому хозяйству: ранние всходы и цветущие сады могут погибнуть. Паводки и подтопления, быстрое таяние снега, скопившегося за зиму, в сочетании с дождями приведет к подъему уровня рек. Наиболее уязвимы частный сектор и дачные массивы. Пыльные бури, сухая почва после аномально теплой зимы и ветра до 15 м/с поднимут в воздух частицы песка и пыли, что ухудшит качество воздуха в городе», — прогнозирует эколог Гаврина.
Прогнозы климатологов и на лето неутешительны: оно в Тюмени будет на 4–6°C жарче нормы, с пиками до +40°C. Волны жары продлятся по 10–14 дней, а осадки станут редкими и ливневыми. Такие условия — прямой результат глобальных изменений, но город к ним не готов.
По данным экологов, на одного жителя приходится около 7 м² зелени при норме в 16 м². Парки и скверы сосредоточены на корзинах, тогда как спальные районы (например, Восточный, Европейский) превращены в «каменные джунгли».
«С учетом актуального прогноза на лето, устаревшая инфраструктура, энергосистема, кондиционеры в офисах и жилых домах увеличат нагрузку на сети, что может привести к веерным отключениям. Водоснабжение, изношенные трубы не выдержат напора — горожане столкнутся с перебоями воды в часы пик. Дороги, асфальт начнут проминаться. А если у нас и в 30 вспыхивают маршрутки, то чего говорить о +40», — рассуждает эколог Гаврина.
Засуха, маловодье рек ударит по рыбному хозяйству и состоянию и так уже обмелевшей Туры. Сухая погода увеличит риск возгораний в пригородных лесах, дым от которых накроет город.
Волны жары особенно опасны для пожилых, детей и людей с хроническими заболеваниями. Однако в Тюмени пока нет муниципальных программ по открытию охлаждающих центров.
Городским властям, по мнению экспертов, необходимо весной высадить деревья в спальных районах и вдоль дорог, модернизировать системы водоснабжения и энергосетей, организовать общественные охлаждающие центры в библиотеках и ТЦ.
Аномальная зима 2025 — лишь начало цепочки климатических изменений, которые перевернут жизнь Тюмени. Если город не начнет адаптироваться уже сейчас, летняя жара станет не просто дискомфортом, а угрозой для экономики, экологии и здоровья тысяч людей.
Ранее «Наш город» сообщал о том что в конце февраля жители Тюменской области смогут наблюдать редкое астрономическое явление — Великий парад планет.