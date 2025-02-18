Жара +40°C и массовые катастрофы: Тюмень ждет экстремальная весна и аномальное лето

Зима 2024–2025 года в Тюмени стала одной из самых странных за последние десятилетия. Вместо привычных морозов под -30°C горожане наблюдали частые оттепели, дожди в январе и резкие перепады температур — от +5°C до -15°C за считанные дни. Ученые, экологи и метеорологи бьют тревогу: такие аномалии — не случайность, а часть глобальных климатических изменений.