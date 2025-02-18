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Posted 18 февраля, 09:10

Published 18 февраля, 09:10

Modified 18 февраля, 12:49

Updated 18 февраля, 12:49

Водитель фуры умер после жуткого ДТП на тюменской трассе

Водитель фуры умер после жуткого ДТП на тюменской трассе

18 февраля 2025, 09:10
Фото: прокуратура ТО.
Сюжет
Жертвы ДТП
Прокуратура Тюменской области уточнила данные по аварии с участием большегрузов в Абатского районе. В ДТП пострадали два водителя, один умер, не доехав до больницы. Ведомство показало жуткие кадры с места аварии.

ДТП произошло утром 18 февраля на 342-м км федеральной автодороги Тюмень-Омск. Участниками аварии стали три автомобиля: «Вольво», «Скания» и КАМАЗ. Мужчина за рулем КАМАЗа умер от полученных травм.

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«В результате ДТП два водителя получили травмы, один из которых скончался в машине „скорой помощи“. Организована проверка по факту ДТП. Ход и результат процессуальной проверки, проводимой следственными органами, поставлены на контроль», — рассказал прокурор Абатского района Максим Бесчастных.
Фото: прокуратура ТО

Водитель большегруза «Вольво», житель Новосибирской области, серьезных травм не получил, медики оказали ему помощь на месте аварии. В департаменте здравоохранения Тюменской области добавили, что второго пострадавшего тоже доставили в больницу. После осмотра врачи разрешили ему лечиться амбулаторно.

Напомним, из-за аварии движение на 341-м км автодороги Тюмень — Омск полностью перекрыли почти на два часа. В ГАИ сообщили, что одного из водителей зажало в деформированной от удара кабине автомобиля.

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#Марина Коржина#Происшествия#Жертвы ДТП#Прокуратура#Абатский район
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