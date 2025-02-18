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Posted 18 февраля, 03:04

Published 18 февраля, 03:04

Modified 18 февраля, 03:06

Updated 18 февраля, 03:06

В Тюмени введут двухдневный запрет на продажу алкоголя

В Тюмени введут двухдневный запрет на продажу алкоголя

18 февраля 2025, 03:04
Фото: 1MI.
Сюжет
Алкоголь
Власти областной столицы подготовили изменения в правила торговли спиртными напитками. На два дня в Тюмени запретят продавать любой алкоголь на вынос. Выпить можно будет только в кафе и ресторанах.

Мэрия предложила полностью запретить продажу спиртного в магазинах 24 мая и 26 июля. В эти дни пройдут массовые мероприятия, посвященные празднованию «Последнего звонка» и Дня города. Проект постановления опубликован на сайте городской администрации.

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Алкоголь в эти дни можно будет купить в барах, кафе и ресторанах, но выносить его из заведения — нельзя. Владельцам торговых точек за нарушение грозят большие штрафы.

По данным Минздрава РФ, Тюменская область вошла в топ-3 регионов по приросту потребления алкоголя. Специалисты сравнили декабрь 2024 года с декабрем 2023-го и выяснили, что тюменцы выпили на 36% больше спиртных напитков в конце прошлого года.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Алкоголь#Праздники#Продажа алкоголя
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