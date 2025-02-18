В Тюмени введут двухдневный запрет на продажу алкоголя

Posted 18 февраля, 03:04
Published 18 февраля, 03:04
Modified 18 февраля, 03:06
Updated 18 февраля, 03:06
Мэрия предложила полностью запретить продажу спиртного в магазинах 24 мая и 26 июля. В эти дни пройдут массовые мероприятия, посвященные празднованию «Последнего звонка» и Дня города. Проект постановления опубликован на сайте городской администрации.
Алкоголь в эти дни можно будет купить в барах, кафе и ресторанах, но выносить его из заведения — нельзя. Владельцам торговых точек за нарушение грозят большие штрафы.
По данным Минздрава РФ, Тюменская область вошла в топ-3 регионов по приросту потребления алкоголя. Специалисты сравнили декабрь 2024 года с декабрем 2023-го и выяснили, что тюменцы выпили на 36% больше спиртных напитков в конце прошлого года.