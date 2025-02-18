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Posted 18 февраля, 04:34

Published 18 февраля, 04:34

Modified 18 февраля, 04:36

Updated 18 февраля, 04:36

В Тюмени просят более 200 рублей за первые тюльпаны

В Тюмени открыли продажи тюльпанов по заоблачным ценам

18 февраля 2025, 04:34
Фото: Изображение Midjourney.

В Тюмени просят более 200 рублей за первые тюльпаны

В цветочных магазинах Тюмени начали продавать тюльпаны. Цена за штуку доходит до 230 рублей. Намного дешевле обойдутся цветы от частных продавцов.

В тюменских магазинах предлагают первые тюльпаны. В некоторых цветочных салонах доступен товар только из Голландии, в других — из Голландии и России. Цены колеблются от 120 до 230 рублей за штуку, а небольшой букет из трех цветков обойдется в 990 рублей. Большой букет можно купить в среднем за 2200 рублей, и каждый тюльпан в нем обойдется примерно в 104 рубля.

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Тюменцы могут сэкономить на цветах, выбрав частных продавцов. Жителям города предлагают тюльпаны из частных теплиц по цене от 100 рублей. На популярном сайте бесплатных объявлений продавцы предлагают свежесрезанные цветы почти в любом количестве. Доступно бронирование букетов к 8 марта.

Фото: сайт "Авито"

Оптовым покупателям предлагают мелкий опт и большие партии цветов по цене от 41 рубля за штуку. Один из продавцов готов отдать тюльпаны по 10 рублей за бутон, но только после 25 февраля и с доставкой из Омска.

Напомним, в прошлом году накануне Международного женского дня во многих салонах Тюмени был ажиотаж. В одном из супермаркетов выстроилась огромная очередь из желающих купить цветы по 51 рублю за штуку.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Цветы#Праздники#8 Марта
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