В Тюмени открыли продажи тюльпанов по заоблачным ценам

В тюменских магазинах предлагают первые тюльпаны. В некоторых цветочных салонах доступен товар только из Голландии, в других — из Голландии и России. Цены колеблются от 120 до 230 рублей за штуку, а небольшой букет из трех цветков обойдется в 990 рублей. Большой букет можно купить в среднем за 2200 рублей, и каждый тюльпан в нем обойдется примерно в 104 рубля.