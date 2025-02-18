В Тюмени открыли продажи тюльпанов по заоблачным ценам

Posted 18 февраля, 04:34
Published 18 февраля, 04:34
Modified 18 февраля, 04:36
Updated 18 февраля, 04:36
В тюменских магазинах предлагают первые тюльпаны. В некоторых цветочных салонах доступен товар только из Голландии, в других — из Голландии и России. Цены колеблются от 120 до 230 рублей за штуку, а небольшой букет из трех цветков обойдется в 990 рублей. Большой букет можно купить в среднем за 2200 рублей, и каждый тюльпан в нем обойдется примерно в 104 рубля.
Тюменцы могут сэкономить на цветах, выбрав частных продавцов. Жителям города предлагают тюльпаны из частных теплиц по цене от 100 рублей. На популярном сайте бесплатных объявлений продавцы предлагают свежесрезанные цветы почти в любом количестве. Доступно бронирование букетов к 8 марта.
Оптовым покупателям предлагают мелкий опт и большие партии цветов по цене от 41 рубля за штуку. Один из продавцов готов отдать тюльпаны по 10 рублей за бутон, но только после 25 февраля и с доставкой из Омска.
Напомним, в прошлом году накануне Международного женского дня во многих салонах Тюмени был ажиотаж. В одном из супермаркетов выстроилась огромная очередь из желающих купить цветы по 51 рублю за штуку.