nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 07:37

Published 18 февраля, 07:37

Modified 18 февраля, 07:39

Updated 18 февраля, 07:39

В Тюмени на месте завода медоборудования построят новые детсады и школы

В Тюмени на месте завода медоборудования построят новые детсады и школы

18 февраля 2025, 07:37
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Две новые школы и несколько детских садов построят в Тюмени к 2033 году на месте снесенного завода медоборудования. Речь идет о застройке территории в районе улиц Республики — Воровского — Энергетиков — Пермякова. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

В документе указано, что в данном районе появятся новый жилой комплекс с общей площадью квартир 508,95 тысяч квадратных метров, три детских сада на 300 мест, детсад на 150 мест, два дошкольных учреждения (встроенных) на 100 мест.

Также запланировано строительство двух новых школ по 1200 мест, организации дополнительного образования площадью 2 тысячи квадратов, библиотеки, поликлиники, аптек, магазинов, паркингов и т. д. От улицы Республики до улицы Энергетиков предусмотрен сквозной проезд.

Работы по застройке района будут проведены в 8 этапов. Завершение строительства запланировано на 2033 год.

Ради КРТ в Тюмени хотят снести более 30 домов
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени направили в адрес губернатора региона Александра Моора обращение с просьбой пересмотреть механизм реализации программы КРТ.

Читайте также:
Мэр Тюмени Афанасьев лишился заместителяМного заболевших: более 5 тысяч тюменских школьников отправили на дистантКарта масленичных гуляний в Тюмени: как и когда отметить Масленицу 2025
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Администрация г.Тюмени#Тюменская область#Новости тюмени#Администрация города#Строительство дома#КРТ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика