В Тюмени на месте завода медоборудования построят новые детсады и школы

Сюжет Строительство

Две новые школы и несколько детских садов построят в Тюмени к 2033 году на месте снесенного завода медоборудования. Речь идет о застройке территории в районе улиц Республики — Воровского — Энергетиков — Пермякова. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.