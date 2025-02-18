В Тюмени на месте завода медоборудования построят новые детсады и школы

Posted 18 февраля, 07:37
Published 18 февраля, 07:37
Modified 18 февраля, 07:39
Updated 18 февраля, 07:39
В документе указано, что в данном районе появятся новый жилой комплекс с общей площадью квартир 508,95 тысяч квадратных метров, три детских сада на 300 мест, детсад на 150 мест, два дошкольных учреждения (встроенных) на 100 мест.
Также запланировано строительство двух новых школ по 1200 мест, организации дополнительного образования площадью 2 тысячи квадратов, библиотеки, поликлиники, аптек, магазинов, паркингов и т. д. От улицы Республики до улицы Энергетиков предусмотрен сквозной проезд.
Работы по застройке района будут проведены в 8 этапов. Завершение строительства запланировано на 2033 год.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени направили в адрес губернатора региона Александра Моора обращение с просьбой пересмотреть механизм реализации программы КРТ.