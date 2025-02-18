Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на «Бутырку»

Posted 18 февраля, 16:46
Published 18 февраля, 16:46
Modified 18 февраля, 16:48
Updated 18 февраля, 16:48
В Тюмени 6 и 9 марта в ДК «Железнодорожник» с концертной программой выступит группа «Бутырка». Тюменцы, в ожидании любимых песен, уже раскупили самые дорогие билеты. Информация об этом представлена на сайте агрегатора по продаже билетов.
6 марта к продаже остался только один свободный и самый дорогой билет в партере, его цена — 3 500 рублей.
Диапазон цен представлен от бюджетных 1 800 рублей до 3 500. 9 марта самый дорогой билет стоит 3 300 рублей, в партере еще осталось более 20 свободных к продаже мест.
Группа «Бутырка» стала исполнять свои песни с 2001 года, свои песни исполняют в стиле русского шансона и городских романсов.
Глава Тобольска Петр Вагин решил организовать рок-фестиваль, который будет ассоциироваться у горожан с его именем. Известно, что Вагин является поклонником русского рока, потому на концерт планирует пригласить именитых звезд.