Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на «Бутырку»

В Тюмени 6 и 9 марта в ДК «Железнодорожник» с концертной программой выступит группа «Бутырка». Тюменцы, в ожидании любимых песен, уже раскупили самые дорогие билеты. Информация об этом представлена на сайте агрегатора по продаже билетов.