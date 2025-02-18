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Posted 18 февраля, 16:46

Published 18 февраля, 16:46

Modified 18 февраля, 16:48

Updated 18 февраля, 16:48

Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на «Бутырку»

Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на «Бутырку»

18 февраля 2025, 16:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Концерт
Тюменские любители шансона готовятся отметить Международный женский день под «блатную» музыку. Группа «Бутырка» даст в Тюмени два концерта.

В Тюмени 6 и 9 марта в ДК «Железнодорожник» с концертной программой выступит группа «Бутырка». Тюменцы, в ожидании любимых песен, уже раскупили самые дорогие билеты. Информация об этом представлена на сайте агрегатора по продаже билетов.

6 марта к продаже остался только один свободный и самый дорогой билет в партере, его цена — 3 500 рублей.

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Фото: Яндекс Афиша

Диапазон цен представлен от бюджетных 1 800 рублей до 3 500. 9 марта самый дорогой билет стоит 3 300 рублей, в партере еще осталось более 20 свободных к продаже мест.

Группа «Бутырка» стала исполнять свои песни с 2001 года, свои песни исполняют в стиле русского шансона и городских романсов.

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Глава Тобольска Петр Вагин решил организовать рок-фестиваль, который будет ассоциироваться у горожан с его именем. Известно, что Вагин является поклонником русского рока, потому на концерт планирует пригласить именитых звезд.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Шансон#Концерт#Бутырка
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