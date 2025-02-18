Тюменскую трассу полностью перекрыли из-за ДТП

Posted 18 февраля, 05:53
Published 18 февраля, 05:53
Modified 18 февраля, 05:55
Updated 18 февраля, 05:55
Как пояснили в Госавтоинспекции по Тюменской области, один из водителей выехал на встречную полосу движения. В аварии травмы получил один из водителей грузовиков — его зажало в деформированной от удара кабине автомобиля.
На месте работают экстренные службы. Сотрудники Госавтоинспекции принимают все меры, чтобы обеспечить проезд по федеральной автодороге. Альтернативный маршрут организован через село Болдырево (съезд на км 334 — выезд на ФАД на км 353).
Ранее «Наш Город» писал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движения в связи с неблагоприятными погодными условиями.