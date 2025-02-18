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Posted 18 февраля, 05:53

Published 18 февраля, 05:53

Modified 18 февраля, 05:55

Updated 18 февраля, 05:55

Федеральную трассу Тюмень — Омск полностью перекрыли из-за ДТП

Тюменскую трассу полностью перекрыли из-за ДТП

18 февраля 2025, 05:53
Фото: 1MI.

Федеральную трассу Тюмень — Омск полностью перекрыли из-за ДТП

Сюжет
ДТП
Для транспортных средств перекрыто движение на 341-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск. Там произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузов.

Как пояснили в Госавтоинспекции по Тюменской области, один из водителей выехал на встречную полосу движения. В аварии травмы получил один из водителей грузовиков — его зажало в деформированной от удара кабине автомобиля.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

На месте работают экстренные службы. Сотрудники Госавтоинспекции принимают все меры, чтобы обеспечить проезд по федеральной автодороге. Альтернативный маршрут организован через село Болдырево (съезд на км 334 — выезд на ФАД на км 353).

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