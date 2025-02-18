Тюменскую трассу, на которой разбилась целая семья, могут расширить

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году капитально отремонтируют около 7 километров автомобильных дорог. В том числе работы пройдут на улице Ленина на участках от Челюскинцев до Первомайской и от Первомайской до Орджоникидзе.