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Posted 18 февраля, 05:27

Published 18 февраля, 05:27

Modified 18 февраля, 05:29

Updated 18 февраля, 05:29

Тюменскую трассу, на которой разбилась целая семья, могут расширить

Тюменскую трассу, на которой разбилась целая семья, могут расширить

18 февраля 2025, 05:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Власти Тюменской области планируют увеличить число полос на Ирбитском тракте. Проектная документация по реконструкции автодороги уже разработана.

Как пояснили в Главном управлении строительства Тюменской области, в целях реализации проекта организована работа по переводу земель лесного фонда в другую категорию земель, пишет 72.RU.

В настоящее время проект корректируют с учет вступивших в силу изменений в технических регламентах при обустройстве автомобильных дорог. По планам, проект по расширению Ирбитского тракта будет рассмотрен в ближайшее время.

В Тюмени построят две четырехполосные дороги
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году капитально отремонтируют около 7 километров автомобильных дорог. В том числе работы пройдут на улице Ленина на участках от Челюскинцев до Первомайской и от Первомайской до Орджоникидзе.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Дорожное строительство#Ирбитский тракт#ГУС
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