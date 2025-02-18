Тюменскую трассу, на которой разбилась целая семья, могут расширить

Posted 18 февраля, 05:27
Published 18 февраля, 05:27
Modified 18 февраля, 05:29
Updated 18 февраля, 05:29
Как пояснили в Главном управлении строительства Тюменской области, в целях реализации проекта организована работа по переводу земель лесного фонда в другую категорию земель, пишет 72.RU.
В настоящее время проект корректируют с учет вступивших в силу изменений в технических регламентах при обустройстве автомобильных дорог. По планам, проект по расширению Ирбитского тракта будет рассмотрен в ближайшее время.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году капитально отремонтируют около 7 километров автомобильных дорог. В том числе работы пройдут на улице Ленина на участках от Челюскинцев до Первомайской и от Первомайской до Орджоникидзе.