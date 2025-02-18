Тюменскую чиновницу уличили в служебном подлоге на сумму более 30 млн рублей

Posted 18 февраля, 11:18
Published 18 февраля, 11:18
Modified 18 февраля, 11:20
Updated 18 февраля, 11:20
В Тюменской области прокуратура установила нарушения, которые выявлены при выполнении капитального ремонта учреждения культуры в селе Булашово Тобольского района. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.
По материалам дела, в 2024 году администрация Тобольского района заключила контракт на проведение капремонта ДК. До 28 февраля 2025 года подрядчик должен был закончить ремонтные работы, а сумма контракта составила более 31 млн руб.
При этом прокуратурой были неоднократно внесены предостережения администрации из-за переноса сроков сдачи объекта. Установлено, что подрядчик заявленные работы не выполнил, но в декабре 2024 года муниципальный заказчик подписал исполнительную документацию и произвел оплату в полном объеме.
Тобольская межрайонная прокуратура по данному факту возбудила уголовное дело по признакам служебного подлога в отношении должностного лица администрации Тобольского района.
Ранее 41-летний житель Ялуторовска обратился в прокуратуру о защите своих прав. Выяснилось, что мужчина лишился руки на производстве по вине работодателя.