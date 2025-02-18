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Posted 18 февраля, 11:18

Published 18 февраля, 11:18

Modified 18 февраля, 11:20

Updated 18 февраля, 11:20

Тюменскую чиновницу уличили в служебном подлоге на сумму более 30 млн рублей

Тюменскую чиновницу уличили в служебном подлоге на сумму более 30 млн рублей

18 февраля 2025, 11:18
Фото: 1MI.
Сюжет
Тобольский район
Прокуратура выявила факт неисполнения контрактных обязательств при капремонте сельского дома культуры в Тобольском районе. Причастным лицом признали должностное лицо администрации муниципалитета.

В Тюменской области прокуратура установила нарушения, которые выявлены при выполнении капитального ремонта учреждения культуры в селе Булашово Тобольского района. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

По материалам дела, в 2024 году администрация Тобольского района заключила контракт на проведение капремонта ДК. До 28 февраля 2025 года подрядчик должен был закончить ремонтные работы, а сумма контракта составила более 31 млн руб.

При этом прокуратурой были неоднократно внесены предостережения администрации из-за переноса сроков сдачи объекта. Установлено, что подрядчик заявленные работы не выполнил, но в декабре 2024 года муниципальный заказчик подписал исполнительную документацию и произвел оплату в полном объеме.

Тобольская межрайонная прокуратура по данному факту возбудила уголовное дело по признакам служебного подлога в отношении должностного лица администрации Тобольского района.

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Ранее 41-летний житель Ялуторовска обратился в прокуратуру о защите своих прав. Выяснилось, что мужчина лишился руки на производстве по вине работодателя.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Прокуратура#Тобольский район#Капремонт#Служебный подлог#Чиновник
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