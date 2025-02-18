Тюменскую чиновницу уличили в служебном подлоге на сумму более 30 млн рублей

При этом прокуратурой были неоднократно внесены предостережения администрации из-за переноса сроков сдачи объекта. Установлено, что подрядчик заявленные работы не выполнил, но в декабре 2024 года муниципальный заказчик подписал исполнительную документацию и произвел оплату в полном объеме.