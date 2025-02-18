Тюменский долгострой: кто зарабатывает на пустых зданиях?

Часто в условиях замороженных проектов застройщики начинают действовать менее прозрачно, заключая сделки с перекупщиками недвижимости, которые могут зарабатывать на продаже прав на жилье, пока дом не сдан. Перекупщики — это те люди или компании, которые скупают квартиры у дольщиков, но не для того, чтобы обустроиться в них, а чтобы перепродать по более выгодной цене, как только проект будет завершен или получит дополнительные инвестиции. Такое поведение приводит к тому, что квартиры в долгострое продаются с наценкой, что может вызвать недовольство среди тех, кто первоначально вложился в проект.