Тюменский долгострой: кто зарабатывает на пустых зданиях?

Posted 18 февраля, 06:45
Published 18 февраля, 06:45
Modified 18 февраля, 06:47
Updated 18 февраля, 06:47
Долгострои — одна из самых болезненных тем для Тюмени. Проблема затянувшихся строительных объектов в городе уже не первый год вызывает беспокойство среди жителей и властей, а также у потенциальных покупателей жилья. Такие объекты не только не способствуют развитию города, но и зачастую становятся источником социальной напряженности и экономических потерь.
Прежде всего, долгострои — это проектные объекты, строительство которых по разным причинам не завершено в срок. Когда темпы застройки набирают обороты, нередко возникают сложности в реализации всех запланированных проектов, и вот уже на месте уютных жилых комплексов могут появляться пустующие строения, наполовину оставшиеся в бетоне и кирпиче.
«Зачастую долгострои становятся не только моральной, но и финансовой нагрузкой для города. Отсутствие завершения строительных проектов замедляет развитие инфраструктуры, создает образы заброшенных и нерешенных кварталов. Это, в свою очередь, влияет на общую привлекательность Тюмени для новых инвесторов и потенциальных жильцов. Если в городе есть большое количество долгостроев, это становится сигналом о неэффективности строительных проектов и может отпугнуть новых застройщиков, что также затрудняет развитие региона», — считает экономист Леонид Вараксин.
Одной из причин возникновения долгостроев в Тюмени является высокая стоимость строительных материалов и работ. Из-за изменения экономической ситуации, скачков валют и роста цен на материалы и рабочую силу, проект может выйти за рамки бюджетных затрат, что приводит к его замораживанию. В таких случаях застройщики либо приостанавливают работы, чтобы собрать дополнительные средства, либо начинают искать новых инвесторов, но процесс может затянуться на годы. Особенно остро эта проблема стоит в свете экономической нестабильности, когда не все компании могут выдержать такие перепады.
Еще одной причиной возникновения долгостроев является недостаток прозрачности в строительной отрасли. Зачастую застройщики не всегда предоставляют четкую информацию о ходе выполнения работ и причинах задержек. Это создает ощущение недоверия у инвесторов и покупателей, которые остаются в неопределенности относительно своих вложений. На фоне таких ситуаций зачастую возникают проблемы с судебными тяжбами, и процесс завершения строительства становится еще более затянутым. В таком случае покупатели начинают обращаться в суд, требуя вернуть свои деньги или завершить строительство.
«Многие долгострои в Тюмени связаны с нарушениями со стороны самих застройщиков. В некоторых случаях они начинают проект, имея недостаточную финансовую или техническую базу для его завершения. Проблемы с подрядчиками, неквалифицированными рабочими, а также с несанкционированными изменениями в проектной документации могут повлиять на сроки сдачи объектов», — объяснил инженер-строитель Илья Ларионов.
Одним из наиболее «болезненных» для Тюмени является долгострой расположенный в квадрате улиц Герцена — Камышинской — Смоленской — Дзержинского. Его признали самовольной постройкой в 2019 году. Компанию-застройщика тогда обязали снести долгострой в течение 366 дней. Но требование не было выполнено. Позже власти нашли подрядчика, который разберет здание за стройматериалы, но и с ним не сложилось, контракт со свердловской компанией «ТехЭнергоРесурс» был расторгнут и сейчас работы заканчивает ООО «Градстрой». Более 6 лет ушло на борьбу с этим зданием в самом центре города.
Однако пока работа с долгостроями ведется по той же схеме, сейчас власти Тюмени ищут подрядчика, который бесплатно разберет известный долгострой на Широтной. История схожая. В 2022 году суд признал постройку незаконной и обязал АО «РЖДстрой» снести её. Компания пыталась оспорить это решение, но безуспешно.
Несмотря на замороженные объекты и не завершенные проекты, на этих проблемных зданиях можно зарабатывать в самых разных формах. Однако, такие схемы не всегда прозрачны и зачастую связаны с темными моментами, которые остаются вне поля зрения общественности, о чем говорит экономист Ирина Меняйлова.
«Застройщики и инвесторы — это те, кто в первую очередь может зарабатывать на долгостроях. Но они могут и заморозить проект, не имея возможности достроить дома. На этом этапе застройщики начинают искать новые источники финансирования, привлекая инвесторов, а иногда — перекладывая бремя ответственности на покупателей, которые уже вложили деньги в жилье. Например, застройщики могут „заманить“ новых инвесторов или покупателей предложением об аренде или продаже квартир в недостроенных домах, что создаст очередной приток средств, который так и не дойдет до завершения проекта», — объяснила эксперт.
Часто в условиях замороженных проектов застройщики начинают действовать менее прозрачно, заключая сделки с перекупщиками недвижимости, которые могут зарабатывать на продаже прав на жилье, пока дом не сдан. Перекупщики — это те люди или компании, которые скупают квартиры у дольщиков, но не для того, чтобы обустроиться в них, а чтобы перепродать по более выгодной цене, как только проект будет завершен или получит дополнительные инвестиции. Такое поведение приводит к тому, что квартиры в долгострое продаются с наценкой, что может вызвать недовольство среди тех, кто первоначально вложился в проект.
Подрядчики, которые работают на строительных объектах, также могут зарабатывать на долгостроях, но их интересы зачастую противоречат интересам инвесторов и покупателей.
«Когда проект затягивается или замораживается, подрядчики могут начать использовать более дешевые строительные материалы или снизить качество выполняемых работ. Это позволяет им сэкономить средства и получить дополнительные прибыли, но в то же время ведет к еще большему ухудшению качества жилья и задержкам в сдаче объектов», — говорит инженер Ларионов.
Подрядчики, не всегда заинтересованные в завершении проекта, могут не торопиться с его завершением, получая свою долю за уже выполненные работы, не беспокоясь о дальнейшем прогрессе строительства.
В некоторых случаях за счет долгостроев зарабатывают и посредники, которых можно назвать «переходными фигурами» между застройщиками и покупателями. Такие посредники — это чаще всего юридические компании или «партнеры» застройщиков, которые помогают найти выход из ситуации, занимаясь перераспределением недвижимости. Иногда эти компании могут вести сделки по продаже прав на жилье, даже если квартиры еще не построены, что позволяет зарабатывать на перепродаже долей.
Наконец, долгострои могут стать выгодными для местных властей, если они играют роль в перераспределении муниципальных заказов или строительных контрактов.
«Иногда в процессе заморозки или возобновления строительства замешаны политические интересы, что приводит к выгодным для определенных групп игроков схемам — например, когда компании, имеющие связи с властями, получают подрядные работы на завершение замороженных объектов», — отметил в разговоре с «Нашим городом» политолог Максим Дерябин.
Борьба с долгостроями в Тюмени, по мнению экспертов, требует комплексного подхода, который включает как правовые меры, так и изменения в практике управления строительными проектами. Вопрос этот многогранный, и для решения проблемы нужно задействовать несколько уровней: от государственного контроля до повышения ответственности застройщиков и активного участия местных жителей. Вот несколько возможных направлений, которые могут помочь бороться с долгостроями.
Прежде всего, необходим более жесткий контроль со стороны местных властей и строительных инспекций. В Тюмени, как и в других городах, есть проекты, которые застопорились из-за финансовых проблем застройщиков или из-за недостаточной координации между различными государственными и частными структурами. В таких случаях очень важен эффективный мониторинг выполнения строительных работ, который позволит оперативно выявлять проблемы на ранних стадиях. Местные власти должны усилить контроль за выполнением строительных норм и сроков сдачи объектов, а также активно выявлять и устранять административные и финансовые преграды, мешающие завершению строительства.
На уровне самого строительного рынка важно повысить ответственность застройщиков и подрядчиков. В Тюмени необходимо ввести более строгие санкции для тех компаний, которые систематически не выполняют условия своих контрактов. Одним из возможных решений может быть разработка системы рейтинга застройщиков, в которой будут учитываться все задержки, нарушения, а также степень доверия покупателей и партнеров. Компании с низким рейтингом могут быть исключены из списка рекомендованных застройщиков, что снизит их возможности на рынке и заставит работать более ответственно.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в деле о сносе пристройки на улице Максима Горького с рестораном «Семь ПятницЪ» появился второй истец. Им стала мэрия Тюмени.