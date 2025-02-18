Тюменская прокуратура провела проверку в Борковской средней школе

Posted 18 февраля, 15:41
Published 18 февраля, 15:41
Modified 18 февраля, 15:43
Updated 18 февраля, 15:43
Сотрудники тюменской прокуратуры организовали проверку по факту обращения родителей, чьи дети обучаются в Борковской СОШ. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что в образовательном учреждении в поселке Борки Тюменского района с родителей собирали документы, в которых они отказывались от претензий, если их дети покажут плохие результаты на экзаменах. В связи с этим директор школы понесла наказание.
«Проверка проводилась по фактам нарушений закона в Борковской СОШ. Администрация учебного заведения требовала от родителей заявления об отказе от претензий в случае неудовлетворительной сдачи экзаменов. Это является незаконным», — сообщили в прокуратуре.
Начальник управления образования Тюменского района Ольга Буторина получила предписание об устранении выявленных нарушений. В результате вмешательства прокуратуры директор школы Анна Басарова была привлечена к дисциплинарной ответственности и получила замечание.
Ранее мы писали, что в тюменской школе родителей просят отказаться от претензий, если дети не сдадут ЕГЭ. Как выяснилось, данные заявления родители получили еще в начале учебного года.