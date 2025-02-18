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Posted 18 февраля, 15:41

Published 18 февраля, 15:41

Modified 18 февраля, 15:43

Updated 18 февраля, 15:43

Тюменская прокуратура провела проверку в Борковской средней школе

Тюменская прокуратура провела проверку в Борковской средней школе

18 февраля 2025, 15:41
Фото: 1MI.
Сюжет
Наказание
Директора тюменской школы наказали за заявления, в которых родителей просили подписать отказ от претензий, если их дети провалят экзамены.

Сотрудники тюменской прокуратуры организовали проверку по факту обращения родителей, чьи дети обучаются в Борковской СОШ. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в образовательном учреждении в поселке Борки Тюменского района с родителей собирали документы, в которых они отказывались от претензий, если их дети покажут плохие результаты на экзаменах. В связи с этим директор школы понесла наказание.

«Проверка проводилась по фактам нарушений закона в Борковской СОШ. Администрация учебного заведения требовала от родителей заявления об отказе от претензий в случае неудовлетворительной сдачи экзаменов. Это является незаконным», — сообщили в прокуратуре.

Начальник управления образования Тюменского района Ольга Буторина получила предписание об устранении выявленных нарушений. В результате вмешательства прокуратуры директор школы Анна Басарова была привлечена к дисциплинарной ответственности и получила замечание.

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Ранее мы писали, что в тюменской школе родителей просят отказаться от претензий, если дети не сдадут ЕГЭ. Как выяснилось, данные заявления родители получили еще в начале учебного года.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Прокуратура#Наказание#Экзамены#Родители#Борковская школа
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