Тюменская молодежь завоевала медали на турнире по смешанным единоборствам в Омске

Соревнования проходили в четырех возрастных категориях и включали как личный, так и командный зачет. Победителям и призерам в каждой из групп были присвоены соответствующие спортивные разряды. Первое место в командном зачете получили хозяева турнира, но тюменские атлеты также показали хорошие результаты, завоевав в общей сложности 10 медалей — золото, серебро и бронзу.