Тюменская молодежь завоевала медали на турнире по смешанным единоборствам в Омске

Posted 18 февраля, 07:00
Published 18 февраля, 07:00
Modified 18 февраля, 07:00
Updated 18 февраля, 07:00
Соревнования проходили в четырех возрастных категориях и включали как личный, так и командный зачет. Победителям и призерам в каждой из групп были присвоены соответствующие спортивные разряды. Первое место в командном зачете получили хозяева турнира, но тюменские атлеты также показали хорошие результаты, завоевав в общей сложности 10 медалей — золото, серебро и бронзу.
«На турниры, организованные школой „Шторм“, мы привозим молодых тюменских бойцов каждые полгода. Высоко ценим, что в Омске умеют так качественно проводить соревнования для юношей и юниоров — здесь сильная конкуренция, которая дает молодым бойцам незаменимый опыт и профессиональный рост. Мы целенаправленно приезжаем на омские турниры, чтобы подготовиться к участию в юниорских чемпионатах России. Стать лучшим на турнире, организованном Шлеменко — значит иметь очень высокие шансы выиграть первенство своей страны», — рассказал тренер по смешанным боевым единоборствам в Тюмени Рустам Абдуллаев.
«Кубок Зборовского» является межрегиональным турниром по ММА, который ежегодно проводят в Омске. Соревнования входят в серию проектов «Шторм», поддерживаемых программой социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Турнир посвящен памяти Владимира Зборовского, заслуженного тренера России по единоборствам, наставника Александра Шлеменко.
По словам Шлеменко, школа в Омске существует уже десять лет, и за это время из молодых спортсменов выросли профессионалы и успешные любители.
«Кубок Зборовского» является отличной стартовой площадкой для бойцов, которые делают первые шаги в спорте, они могут проявить свой уровень подготовки в достойной конкурентной борьбе», — сказал Шлеменко. Он добавил, что поддержка омского правительства и компании позволяет проводить турнир на высоком уровне, а его участники освобождаются от вступительных взносов.
Директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова отметила, что история омской школы «Шторм» вдохновила сотни людей, а спорт в регионе стал действительно массовым и доступным.
«Сегодня „Шторм“ — это 12 школ смешанных единоборств в 8 регионах, всероссийские турниры, инфраструктура и целая философия, направленная на вовлечение людей в здоровый образ жизни. Свое десятилетие школа „Шторм“ празднует в год, когда Омск стал молодежной столицей России. И во многом благодаря работе Александра Шлеменко город превратился в мощный центр притяжения для молодежи — тех, кто ищет себя, хочет развиваться и жаждет побед», — подчеркнула она.
Система спортивных проектов «Шторм» развивается с 2015 года. В нее входит детская школа смешанных единоборств (ММА) «Шторм», турниры «Кубок Шлеменко» и «Кубок Зборовского», открытые спортивные площадки, а также фестиваль спорта и здорового образа жизни «Штормфест».