Тобольскую школу эвакуировали из-за сообщения о минировании

Posted 18 февраля, 10:40
Published 18 февраля, 10:40
Modified 18 февраля, 10:42
Updated 18 февраля, 10:42
Сегодня, 18 февраля в Тобольске состоялась экстренная эвакуация учащихся корпуса школы № 9, которая расположена в 4-м микрорайоне.
Известно, что в социальных сетях появилась информация о минировании учебного заведения. На место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии, бригада медиков.
«По словам очевидцев, причиной могла стать информация о минировании», — указано в сообществе «Типичный Тобольск» в ВКонтакте.
«Наш город» связался с представителем школы №9, который сообщил, что информация оказалась фейковой, подозрительных предметов обнаружено не было.
«На данный момент все спокойно, учебный процесс восстановлен, вторая смена учится в штатном режиме», — сообщил источник на условиях анонимности.
Официальной информации об инциденте в УМВД России по Тюменской области не дали, комментарии ожидаются.
В январе 2025 года по анонимному сообщению о минировании, была эвакуирована школа №70 города Тюмени. Учащихся первой смены вывели из здания. Правоохранительные органы во время осмотра не обнаружили подозрительных предметов.