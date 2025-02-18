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Posted 18 февраля, 10:40

Published 18 февраля, 10:40

Modified 18 февраля, 10:42

Updated 18 февраля, 10:42

Тобольскую школу эвакуировали из-за сообщения о минировании

Тобольскую школу эвакуировали из-за сообщения о минировании

18 февраля 2025, 10:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Эвакуация
Росгвардия эвакуировала тобольскую школу из-за сообщений о бомбе. Все ученики были выведены, на место прибыли экстренные службы. Информация о минировании оказалась ложной.

Сегодня, 18 февраля в Тобольске состоялась экстренная эвакуация учащихся корпуса школы № 9, которая расположена в 4-м микрорайоне.

Известно, что в социальных сетях появилась информация о минировании учебного заведения. На место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии, бригада медиков.

«По словам очевидцев, причиной могла стать информация о минировании», — указано в сообществе «Типичный Тобольск» в ВКонтакте.

«Наш город» связался с представителем школы №9, который сообщил, что информация оказалась фейковой, подозрительных предметов обнаружено не было.

«На данный момент все спокойно, учебный процесс восстановлен, вторая смена учится в штатном режиме», — сообщил источник на условиях анонимности.

Официальной информации об инциденте в УМВД России по Тюменской области не дали, комментарии ожидаются.

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В январе 2025 года по анонимному сообщению о минировании, была эвакуирована школа №70 города Тюмени. Учащихся первой смены вывели из здания. Правоохранительные органы во время осмотра не обнаружили подозрительных предметов.

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#Ксения Мальчева#Тюменская область#Школа#Тобольск#Эвакуация#Росгвардия#Минирование
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