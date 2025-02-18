Суд в Тобольске выпустил из СИЗО директора базы, где дети отравились хлором

«Наш Город» сообщал, что 21 декабря 2024 года в одном из зданий базы отдыхала группа детей под присмотром взрослых. Позже 17 человек почувствовали недомогание, нескольким детям потребовалось лечение в стационаре. Роспотребнадзор закрыл тобольский бассейн, а суд отправил под арест директора базы «Сказка».