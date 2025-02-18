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Posted 18 февраля, 09:37

Published 18 февраля, 09:37

Modified 18 февраля, 09:39

Updated 18 февраля, 09:39

Суд в Тобольске выпустил из СИЗО директора базы, где дети отравились хлором

Суд в Тобольске выпустил из СИЗО директора базы, где дети отравились хлором

18 февраля 2025, 09:37
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Суд изменил меру пресечения в отношении директора тобольской базы «Сказка» Алмаза Речапова. Во время отдыха в бассейне заведения отравились 17 человек. Расследование ведется по статье об оказании небезопасных услуг.

Тобольский городской суд заменил содержание под стражей домашним арестом для Речапова. Эту меру пресечения избрали на один месяц, до 17 марта.

«По постановлению суда Алмаз Речапов будет находиться под домашним арестом один месяц, до 17 марта включительно, с запретом определённых действий», — рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Оставили без «Сказки»: суд закрыл тобольскую базу, где отравились дети
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«Наш Город» сообщал, что 21 декабря 2024 года в одном из зданий базы отдыхала группа детей под присмотром взрослых. Позже 17 человек почувствовали недомогание, нескольким детям потребовалось лечение в стационаре. Роспотребнадзор закрыл тобольский бассейн, а суд отправил под арест директора базы «Сказка».

Следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ. Глава СКР Александр Бастрыкин взял ход дела на контроль.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Суд#Тобольск
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