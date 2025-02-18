Сразу двух земляков-контрактников СВО похоронят в Тюменской области

Posted 18 февраля, 14:36
Published 18 февраля, 14:36
Modified 18 февраля, 14:38
Updated 18 февраля, 14:38
С двумя контрактниками из Тюменской области — 41-летним рядовым Эдуардом Шариповым и 34-летним рядовым Яковом Беловым 19 февраля простятся в Нижнетавдинском районе. Информацию об этом сообщили в районной администрации.
Эдуард Шарипов родился в городе Ялуторовске, окончил профессиональное училище №38, трудился водителем. Одно время проживал в Кургане. В июне 2024 года заключил контракт с Минобороны, а уже через два месяца — 4 августа — военнослужащий погиб у населенного пункта Желанное Ясиноватского района ДНР.
Прощание с бойцом состоится 19 февраля в 11:00 в селе Конченбург у здания мечети.
Яков Белов родился в селе Нижняя Тавда, здесь же закончил школу, после учился в профессиональном училище №50. В 2010 году поступил на срочную службу в ВС РФ. Успел поработать на севере Тюменской области.
В мае 2023 года попал в ЧВК, а в августе того же года контракт заключил с Министерством обороны. Был награжден медалями «За отвагу» и «За участие в СВО».
Погиб у населенного пункта Желтое Красноармейского района ДНР 2 февраля 2025 года.
Ранее в Тюменской области попрощались с двумя бойцами СВО из Вагайского района, которые погибли в Украинске и Курске. Один боец не дожил месяц до своего 23-летия, второму было 26 лет.