nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 14:36

Published 18 февраля, 14:36

Modified 18 февраля, 14:38

Updated 18 февраля, 14:38

Сразу двух земляков-контрактников СВО похоронят в Тюменской области

Сразу двух земляков-контрактников СВО похоронят в Тюменской области

18 февраля 2025, 14:36
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
В Тюменской области состоится церемония прощания с погибшими бойцами из Нижнетавдинского района. Военнослужащие погибли на территории Донецкой Народной Республики.

С двумя контрактниками из Тюменской области — 41-летним рядовым Эдуардом Шариповым и 34-летним рядовым Яковом Беловым 19 февраля простятся в Нижнетавдинском районе. Информацию об этом сообщили в районной администрации.

Суды готовятся к искам после СВО, а тюменский мэр объявил войну бесплатным парковкам
Узнать подробнее

Эдуард Шарипов

Фото: администрация Нижнетавдинского района

Эдуард Шарипов родился в городе Ялуторовске, окончил профессиональное училище №38, трудился водителем. Одно время проживал в Кургане. В июне 2024 года заключил контракт с Минобороны, а уже через два месяца — 4 августа — военнослужащий погиб у населенного пункта Желанное Ясиноватского района ДНР.

Прощание с бойцом состоится 19 февраля в 11:00 в селе Конченбург у здания мечети.

Тюменцам объяснили почему блокируют банковские счета участников СВО
Узнать подробнее

Яков Белов

Фото: администрация Нижнетавдинского района

Яков Белов родился в селе Нижняя Тавда, здесь же закончил школу, после учился в профессиональном училище №50. В 2010 году поступил на срочную службу в ВС РФ. Успел поработать на севере Тюменской области.

В мае 2023 года попал в ЧВК, а в августе того же года контракт заключил с Министерством обороны. Был награжден медалями «За отвагу» и «За участие в СВО».

Погиб у населенного пункта Желтое Красноармейского района ДНР 2 февраля 2025 года.

Пьяный тюменец со скандалом потребовал снять табличку бойца СВО со школы
Узнать подробнее

Ранее в Тюменской области попрощались с двумя бойцами СВО из Вагайского района, которые погибли в Украинске и Курске. Один боец не дожил месяц до своего 23-летия, второму было 26 лет.

Читайте также:
Тобольскую школу эвакуировали из-за сообщения о минированииТюменскую чиновницу уличили в служебном подлоге на сумму более 30 млн рублейМигранты в Тюмени стали снова устраиваться на работу в такси
#Ксения Мальчева#Тюменская область#Нижнетавдинский район#Минобороны#Донецкая народная республика#СВО#Бойцы СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика