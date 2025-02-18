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Posted 18 февраля, 09:51

Published 18 февраля, 09:51

Modified 18 февраля, 09:53

Updated 18 февраля, 09:53

Специалисты УСТЭК восстановили теплоснабжение в ДЛРЦ «Надежда» в Тюмени

Специалисты УСТЭК восстановили теплоснабжение в ДЛРЦ «Надежда» в Тюмени

18 февраля 2025, 09:51
Фото: 1MI.
30 января коллектив ремонтной бригады АО «УСТЭК» под руководством мастера котельного цеха Александра Патрина, быстро и профессионально нашли и устранили причину отсутствия отопления в здании детского реабилитационного центра по улице Славянская, 1 в Тюмени.

В связи с оперативным решением проблемы в адрес данной бригады поступило благодарственное письмо от начальника управления по административно-хозяйственной деятельности детского лечебно-реабилитационного центра «Надежда» Галины Зыряновой.

В подобных ситуациях специалисты УСТЭК всегда оперативно реагируют на подобные обращения и делают все возможное, чтобы восстановить тепло в короткие сроки.

Нам сообщили о нарушении теплового режима 4-го корпуса и обратились за помощью. Сказали, что сами грязевики в тепловом пункте оказались чистыми, однако нужно проверять врезку, но так как она бескамерная, к ней сложно подобраться. Мы приехали, раскопали и разобрали врезку, нашли засор и почистили грязевик на подающем трубопроводе. Смогли справиться с задачей за несколько часов и вернуть тепло юным пациентам учреждения, — раскрыл подробности мастер Александр Патрин.

Специалист работает на предприятии с 2013 года. Свою трудовую деятельность он начинал водителем, позже перешел на освободившуюся должность слесаря по обслуживанию тепловых сетей и, проработав 7 лет, получил повышение до мастера котельного цеха АО «УСТЭК»:

Есть люди, которым нравится работать головой, а есть те, которые созданы для работы руками. Я же отношу себя к тем, кто совмещает умственный и физический труд. Поэтому я продолжаю здесь работать уже тринадцатый год.
Фото: УСТЭК

Мастер также подчеркнул, что его рабочая бригада каждый день взаимодействует с жителями, и это не первый случай, когда они присылают благодарственные письма за качественную и оперативную работу.

Александр очень ответственный, всегда подходит к своим обязанностям серьезно. При их выполнении проявляет инициативу, вносит предложения по оптимизации производственного процесса, которые позволяют достигать высоких результатов в работе, — добавила инженер 1 категории котельного цеха Таисья Шарапова.

Начальник котельного цеха Евгений Филиппов о своих сотрудниках всегда говорит с гордостью:

Все наши специалисты котельного цеха, в том числе и Александр, отлично справляются с задачами и всегда берут инициативу в свои руки. Им не приходится напоминать о тех или иных объектах, они сами при обходах тепломеханического оборудования выявляют слабые, проблемные места, и оперативно их устраняют.
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