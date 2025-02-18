Слишком хлипкие: тюменские остановки провалили испытание ветром

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году установят 49 новых умных остановок, оснащенных системой видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки гаджетов, Wi-Fi и информационным табло прибытия транспорта. Из бюджета на их приобретение выделено более 73 миллионов рублей.