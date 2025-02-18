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Posted 18 февраля, 08:06

Published 18 февраля, 08:06

Modified 18 февраля, 08:08

Updated 18 февраля, 08:08

Тюменские остановки провалили испытание ветром

Слишком хлипкие: тюменские остановки провалили испытание ветром

18 февраля 2025, 08:06
Фото: 1MI.

Тюменские остановки провалили испытание ветром

Накануне днем порывом ветра сорвало крышу с остановочного комплекса по улице Прокопия Артамонова. Фотографию пострадавшего остановочного комплекса опубликовали очевидцы в сообществе «ЧС Тюмень».
«Остановка у дома Прокопия Артамонова, 3. Сорвало крышу. Очень хлипкие конструкции», — пожаловались горожане.
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы посетовали, что данные конструкции не только не отличаются надежностью и прочностью, но и не защищают от ветра, дождя и снега.

«Имеется риск, что ещё и самой остановкой „прихлопнет“ при ветре пассажиров, ожидающих автобус», — написала Юлия.

Заметим, что случаи падения остановочных комплексов в Тюмени из-за ветра уже были. Летом прошлого года на улице Олимпийской, 36, порывом ветра опрокинуло временный остановочный комплекс на проходящую мимо женщину. Тюменка получила тяжелые травмы — переломы ребер и позвонка.

Плевок в лицо пассажирам: когда Тюмень избавится от убогих остановок?
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году установят 49 новых умных остановок, оснащенных системой видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки гаджетов, Wi-Fi и информационным табло прибытия транспорта. Из бюджета на их приобретение выделено более 73 миллионов рублей.

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