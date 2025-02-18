Слишком хлипкие: тюменские остановки провалили испытание ветром

Posted 18 февраля, 08:06
Published 18 февраля, 08:06
Modified 18 февраля, 08:08
Updated 18 февраля, 08:08
«Остановка у дома Прокопия Артамонова, 3. Сорвало крышу. Очень хлипкие конструкции», — пожаловались горожане.
Тюменцы посетовали, что данные конструкции не только не отличаются надежностью и прочностью, но и не защищают от ветра, дождя и снега.
«Имеется риск, что ещё и самой остановкой „прихлопнет“ при ветре пассажиров, ожидающих автобус», — написала Юлия.
Заметим, что случаи падения остановочных комплексов в Тюмени из-за ветра уже были. Летом прошлого года на улице Олимпийской, 36, порывом ветра опрокинуло временный остановочный комплекс на проходящую мимо женщину. Тюменка получила тяжелые травмы — переломы ребер и позвонка.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году установят 49 новых умных остановок, оснащенных системой видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки гаджетов, Wi-Fi и информационным табло прибытия транспорта. Из бюджета на их приобретение выделено более 73 миллионов рублей.