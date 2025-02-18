«Росводоканал Тюмень» представил актуальные профессии на городской ярмарке вакансий

Posted 18 февраля, 07:42
Published 18 февраля, 07:42
Modified 18 февраля, 07:53
Updated 18 февраля, 07:53
Событие объединило 600 студентов и 20 ведущих работодателей региона. В рамках мероприятия работодатели пообщались со студентами в формате быстрых собеседований и оценили их мотивацию. Рассказали будущим выпускникам о востребованных профессиях, условиях работы и возможностях профессионального роста. Ответили на вопросы об условиях прохождения производственной практики, о стажировках, и помогли всем желающим заполнить анкету-заявку на трудоустройство после выпуска.
Работа в водоканале — это стабильность, возможность расти и приносить пользу городу каждый день. На предприятии открыты вакансии инженеров, машинистов насосных установок, слесарей аварийно-восстановительных работ, сварщиков, водителей и электромонтеров. Предприятие расширяется, и мы приглашаем на работу экологов, строителей, энергетиков, — пояснила начальник отдела подбора, обучения и развития персонала «Росводоканал Тюмень» Елена Стеценко.
Безопасность — один из принципов работы компании. В тюменском водоканале все сотрудники обеспечены качественной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Внедряет современные технологии и оборудование для безопасного проведения работ в котлованах и на высоте. На предприятии отлажена система наставничества. Не имеющие профильного образования кандидаты могут пройти обучение за счет работодателя.
Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 13 тысяч человек.
«Росводоканал» — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. Компания следует международным принципам ESG. С 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 млрд рублей.
Кроме того, предприятие является флагманом среди компаний отрасли ВиВ. «Росводоканал» обслуживает порядка 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды.