«Росводоканал Тюмень» представил актуальные профессии на городской ярмарке вакансий

Событие объединило 600 студентов и 20 ведущих работодателей региона. В рамках мероприятия работодатели пообщались со студентами в формате быстрых собеседований и оценили их мотивацию. Рассказали будущим выпускникам о востребованных профессиях, условиях работы и возможностях профессионального роста. Ответили на вопросы об условиях прохождения производственной практики, о стажировках, и помогли всем желающим заполнить анкету-заявку на трудоустройство после выпуска.