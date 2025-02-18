Регионы сформировали запрос к МСП на реализацию 250 проектов в сфере туризма

По заявлению директора Корпорации МСП Александра Исаевича, речь идет о запуске в работу специальной биржи, на которой удалось объединить спрос регионов и предложения предпринимателей по реализации туристических проектов по всей России. Все инвестпроекты представители Корпорации МСП и региональные власти стараются структурировать для привлечения банковского финансирования, работая также над подбором и оформлением площадок для реализации. Исаевич подчеркнул, что каждый бизнесмен получает доступ к комплексу федеральных и региональных инструментов развития — к более 70 финансовым и нефинансовым механизмам. Предприниматели могут сразу же выбрать нужные конкретно для них и подать соответствующие заявки.