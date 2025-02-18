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Posted 18 февраля, 15:15

Published 18 февраля, 15:15

Modified 18 февраля, 15:15

Updated 18 февраля, 15:15

Регионы сформировали запрос к МСП на реализацию 250 проектов в сфере туризма

Регионы сформировали запрос к МСП на реализацию 250 проектов в сфере туризма

18 февраля 2025, 15:15
Фото: 1MI.
Примерно 250 туристических проектов с государственной поддержкой предложили регионы при партнерстве с Корпорацией МСП организациям малого и среднего предпринимательства для реализации. Они размещены посредством сервиса «Поддержка предпринимателей в сфере туризма» на цифровой платформе МСП.РФ.

Как сообщает rostovgazeta.ru, за полгода после начала работы к его помощи прибегли 38 субъектов России. Больше всего регионы нуждаются в гостиницах, кемпингах и глэмпингах (86 объектов) и многофункциональных зонах дорожного сервиса (41 объект).

В период с начала функционирования сервиса через него подали как минимум 100 заявок от компаний МСП на создание объектов туристической инфраструктуры, примерно 40% из которых на более 11 миллиардов рублей инвестирования суммарно были приняты Корпорацией МСП и регионами на комплексное сопровождение. Три проекта в общей сложности на 4,2 миллиарда рублей уже структурированы и переданы в банки.

По заявлению директора Корпорации МСП Александра Исаевича, речь идет о запуске в работу специальной биржи, на которой удалось объединить спрос регионов и предложения предпринимателей по реализации туристических проектов по всей России. Все инвестпроекты представители Корпорации МСП и региональные власти стараются структурировать для привлечения банковского финансирования, работая также над подбором и оформлением площадок для реализации. Исаевич подчеркнул, что каждый бизнесмен получает доступ к комплексу федеральных и региональных инструментов развития — к более 70 финансовым и нефинансовым механизмам. Предприниматели могут сразу же выбрать нужные конкретно для них и подать соответствующие заявки.

В перечне МСП, которые уже начали использовать сервис «Поддержка предпринимателей в сфере туризма», можно выделить столичную компанию, занимающуюся созданием федеральной сети глэмпингов с объемом собственных инвестиций 100 миллионов рублей. Она нуждалась в нескольких земельных участках, которые владелец компании смог отыскать благодаря обращению к цифровой платформе МСП.РФ. Корпорация МСП подобрала по заданным предпринимателем параметрам и предложила для данного бизнеса свыше 50 вариантов в 10 субъектах РФ. На данный момент инвестор уже формирует документацию по четырем участкам для дальнейшего подписания инвестсоглашения с Московской областью и оформления этих земель без торгов.

Примечательно, что сервис «Поддержка предпринимателей в сфере туризма» Корпорация МСП в 2024 году основала на цифровой платформе МСП.РФ. Он дает возможность предпринимателям получить сведения о потребностях регионов в создании объектов туристической инфраструктуры, воспользоваться региональными и федеральными инструментами поддержки инвестпроектов с опцией комплексного сопровождения, направить заявку на воплощение собственного проекта в туристической отрасли.

#Общество
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