Плевок в лицо пассажирам: когда Тюмень избавится от убогих остановок?

Тюменцы регулярно жалуются на состояние городских остановок. Многие из них не защищают от ветра и осадков, ломаются и не вмещают всех ожидающих транспорт пассажиров. В зимнее время эти недостатки становятся особенно ощутимыми, когда холодный ветер пронизывает насквозь, а снег или дождь заливает людей, стоящих на остановках. Летом ситуация не лучше — отсутствие тени делает ожидание транспорта невыносимым, особенно для пожилых людей и пассажиров с детьми.