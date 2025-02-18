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Posted 18 февраля, 05:58

Published 18 февраля, 05:58

Modified 18 февраля, 06:00

Updated 18 февраля, 06:00

Тюменцы требуют установить в городе комфортные остановки.

Плевок в лицо пассажирам: когда Тюмень избавится от убогих остановок?

18 февраля 2025, 05:58
Фото: 1MI. Тюменцы требуют установить в городе комфортные остановки.

Тюменцы требуют установить в городе комфортные остановки

Сюжет
Общественный транспорт
Тюменцы регулярно жалуются на состояние городских остановок. Многие из них не защищают от ветра и осадков, ломаются и не вмещают всех ожидающих транспорт пассажиров. В зимнее время эти недостатки становятся особенно ощутимыми, когда холодный ветер пронизывает насквозь.

Терки вместо остановок

Тюменцы регулярно жалуются на состояние городских остановок. Многие из них не защищают от ветра и осадков, ломаются и не вмещают всех ожидающих транспорт пассажиров. В зимнее время эти недостатки становятся особенно ощутимыми, когда холодный ветер пронизывает насквозь, а снег или дождь заливает людей, стоящих на остановках. Летом ситуация не лучше — отсутствие тени делает ожидание транспорта невыносимым, особенно для пожилых людей и пассажиров с детьми.

«У нас не остановки, а терки какие-то. Конструкция один в один. Ни от ветра, ни от дождя не защищает. Дай Бог три бабушки усесться смогут, а чтобы все ждали автобус сидя — непозволительная роскошь», — отмечает тюменка екатерина Фролова.

Другие жители города также отмечают несколько ключевых проблем с остановочными павильонами. Первая — плохая защита от погоды. Многие остановки имеют слишком короткие или вовсе отсутствующие боковые стенки. В результате ветер, снег и дождь беспрепятственно попадают внутрь, что делает ожидание транспорта настоящим испытанием.

Еще одна проблема — недостаточная вместительность. В часы пик люди просто не умещаются под навесом. Особенно остро это ощущается зимой, когда пассажиры стараются стоять ближе друг к другу, чтобы спрятаться от ветра.

Частые поломки — еще одна головная боль тюменцев. Вандалы ломают стеклянные стены, скамейки приходят в негодность, крыши протекают. В некоторых районах города остановочные павильоны буквально разваливаются, что представляет опасность для горожан.

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Если бы власти учитывали жалобы горожан и современные мировые практики, остановки могли бы стать удобными, безопасными и технологичными. Вот каким требованиям они должны соответствовать по мнению тюменцев:

  • Полноценная защита от непогоды — закрытые остановочные комплексы с усиленной крышей и боковыми стенками, которые не пропускают ветер и осадки.
  • Подогреваемые павильоны — особенно актуальны для северных городов, таких как Тюмень.
  • Достаточная вместимость — расширенные площадки с удобным входом и выходом, чтобы пассажиры могли комфортно распределяться.
  • Комфортные места для сидения — удобные лавочки с подогревом в холодное время года.
  • Электронные табло — информация о прибытии транспорта в реальном времени, чтобы пассажиры знали, сколько им предстоит ждать.
  • Освещение — яркие фонари, которые обеспечивают безопасность в темное время суток.

Однако власти Тюмени уже неоднократно отмечали, что теплых остановок горожанам ждать не стоит. Такая трата бюджетных средств считается слишком внушительной и обогреваемые павильоны в городе могут появиться лишь с подачи бизнес-сообщества. Однако власти все же планируют видоизменять остановки в городе, для этого даже размещалась соответствующая закупка.

Путь исполнителя пока не нашли, но планировалось, что остановки будут сборные, модульные из нержавеющего цветного материала. А каков будет дизайн!

«Видимые элементы каркаса — черный муар с блестками, вставки — порошковой полиэфирной краской- металлик серый глянцевый», — указано в документах закупки.

Кстати, освещение на остановках будет встроенным, причем оно должно будет работать и в +40 и в -40 градусов. Также там должны быть роутеры Wi-Fi и модули с информационными панелями, которые будут показывать наименование остановочного пункта, текущую дату и время, прогноз погоды. А под мультимедийным экраном расположится панель навигации по различным порталам.

Остановочные павильоны, которые могут появиться в Тюмени.
Остановочные павильоны, которые могут появиться в Тюмени.
Остановочные павильоны, которые могут появиться в Тюмени.
Остановочные павильоны, которые могут появиться в Тюмени.. Фото: Администрация Тюмени

Отметим, что остановок второго и третьего типа будет лишь по одному экземпляру. Но город оформил закупку 13 павильонов первого типа, которые менее вместительны, чем второй вариант и менее вместительны, чем третий.

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Однако, по мнению тюменского урбаниста Никита Мельникова, модернизированный формат остановок так и не решает главных проблем горожан — маленький вместительности и невозможности полноценно укрыться от дождя и ветра.

«Боковые стенки павильона — полтора метра. Даже стоя там не влезет нужно число ожидающих. Павильоны должны быть шире и более изолированными от ветра и осадков. Толку от WI-FI, если ты промок или промерз? Да и будет ли это все работать на самом деле?», — задается вопросами урбанист.

В пример Мельников приводит Казань, где активно экспериментируют с павильонами, которые зимой обогреваются, а летом оборудованы вентиляцией. Также на некоторых остановках устанавливают вендинговые автоматы с горячими напитками.

«В северной столице есть остановки, закрытые со всех сторон стеклом и снабженные системой подогрева, что делает их комфортными даже в самые суровые зимы. А почему у нас в Сибири этого нет? Это же очевидная потребность», — говорит специалист.

Урбанист отмечает, что новые остановки, запланированные властями, идут в разрез с тем, что требуют горожане.

Основной барьер в установке комфортных остановок для тюменцев — финансирование. Власти делают ставку на минимализм, устанавливая простейшие конструкции, которые быстро приходят в негодность. Однако такие вложения в остановочные комплексы могли бы окупиться за счет повышения качества жизни горожан, комфорта пассажиров и безопасности на улицах.

Опыт других городов России и мира показывает, что можно создать комфортные, современные и защищенные от непогоды павильоны. Остается только один вопрос: когда власти Тюмени перестанут игнорировать жалобы жителей и начнут действовать?

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители Ялуторовска жалуются на гололед. В местном отделении травматологии почти не осталось свободных мест.

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