Пешеходному тоннелю быть: в мэрии Тюмени рассказали о планах по его строительству

Строительство дома не помешает созданию пешеходного тоннеля в Тюмени

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Возведение жилого дома и паркинга не помешают строительству подземного пешеходного тоннеля в районе улиц Первомайской и Осипенко с выходом на набережную Туры. Об этом заявили в администрации города.