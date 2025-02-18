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Posted 18 февраля, 08:30

Published 18 февраля, 08:30

Modified 18 февраля, 08:32

Updated 18 февраля, 08:32

Строительство дома не помешает созданию пешеходного тоннеля в Тюмени

Пешеходному тоннелю быть: в мэрии Тюмени рассказали о планах по его строительству

18 февраля 2025, 08:30
Фото: 1MI.

Строительство дома не помешает созданию пешеходного тоннеля в Тюмени

Сюжет
Строительство
Возведение жилого дома и паркинга не помешают строительству подземного пешеходного тоннеля в районе улиц Первомайской и Осипенко с выходом на набережную Туры. Об этом заявили в администрации города.

Как пояснили в мэрии, отказ от работ по строительству дома и подземной парковки по улице Дзержинского не окажет влияние на планы по реализации объекта строительства подземного пешеходного тоннеля, пишет РБК Тюмень.

В настоящее время подрядная организация ведет работы по корректировке проекта строительства пешеходного тоннеля.

«Также на данный момент решается вопрос об изменении границ охранной зоны объектов культурного наследия в районе будущего тоннеля. После решения этого вопроса и устранения всех замечаний проект планируется направить на государственную экспертизу», — отметили в пресс-службе администрации.
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Напомним, в октябре 2024 года тюменский общественный активист Юрий Рябцев через Апелляционный суд Санкт-Петербурга добился отмены пункта постановления, регулирующего строительство в подземных зонах. Общественника возмутило строительство многоэтажного дома и подземного паркинга в историческом центре Тюмени.

Правительство Тюменской области попыталось оспорить решение Апелляционного суда, но безуспешно.

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