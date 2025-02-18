Пешеходному тоннелю быть: в мэрии Тюмени рассказали о планах по его строительству

Posted 18 февраля, 08:30
Published 18 февраля, 08:30
Modified 18 февраля, 08:32
Updated 18 февраля, 08:32
Как пояснили в мэрии, отказ от работ по строительству дома и подземной парковки по улице Дзержинского не окажет влияние на планы по реализации объекта строительства подземного пешеходного тоннеля, пишет РБК Тюмень.
В настоящее время подрядная организация ведет работы по корректировке проекта строительства пешеходного тоннеля.
«Также на данный момент решается вопрос об изменении границ охранной зоны объектов культурного наследия в районе будущего тоннеля. После решения этого вопроса и устранения всех замечаний проект планируется направить на государственную экспертизу», — отметили в пресс-службе администрации.
Напомним, в октябре 2024 года тюменский общественный активист Юрий Рябцев через Апелляционный суд Санкт-Петербурга добился отмены пункта постановления, регулирующего строительство в подземных зонах. Общественника возмутило строительство многоэтажного дома и подземного паркинга в историческом центре Тюмени.
Правительство Тюменской области попыталось оспорить решение Апелляционного суда, но безуспешно.