Народные приметы на Агафьин день: чего нельзя делать 18 февраля

В этот день не отпускали со двора собак, чтобы те не принесли с улицы болезни. Мужчинам без надобности тоже нельзя покидать дом, а то могут принести беды и болезни. Чтобы жить в достатке, на Агафью никому не отказывайте в помощи, милостыне. Одиноким людям не стоит стричься — весь год проведут в одиночестве.