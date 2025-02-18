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Posted 18 февраля, 02:46

Published 18 февраля, 02:46

Modified 18 февраля, 02:48

Updated 18 февраля, 02:48

Народные приметы на Агафьин день: чего нельзя делать 18 февраля

Народные приметы на Агафьин день: чего нельзя делать 18 февраля

18 февраля 2025, 02:46
Фото: 1MI.
Православная церковь вспоминает святую мученицу Агафию. В народном календаре 18 февраля отмечено как день Агафьи — покровительницы домашнего скота. Есть несколько примет и запретов, которые помогут избежать неприятностей в этот день.

На Агафью Коровницу принято особенно хорошо заботиться о домашнем скоте, обильно накормить и не обижать коров, а то молоко может пропасть навсегда. Для защиты от «коровьей смерти», которая якобы ходит по дворам в этот день, буренкам на рога надевали куски хлеба, а хлев мели пропитанными дегтем лаптями.

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Чего нельзя делать 18 февраля

В этот день не отпускали со двора собак, чтобы те не принесли с улицы болезни. Мужчинам без надобности тоже нельзя покидать дом, а то могут принести беды и болезни. Чтобы жить в достатке, на Агафью никому не отказывайте в помощи, милостыне. Одиноким людям не стоит стричься — весь год проведут в одиночестве.

Днем не стоит спать, но, если сморило, нужно запомнить сон — он сбудется через год. Женщинам нельзя смотреть в окно, чтобы не лишиться своей красоты.

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Что нужно делать в Агафьин день

Традиционно в этот день поминали умерших родственников, особенно тех, кто умер не своей смертью. Стоит навестить могилы погибших родных, устроить поминальный обед.

Предки освещали в церкви хлеб с солью и хранили его дома как оберег от пожара.

На Агафью старались хорошо убраться в доме, чтобы притянуть положительную энергию и весь год ни в чем не нуждаться.

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Приметы на погоду

Предки верили, что если 18 февраля тепло, то больших морозов больше не будет. Стужа в этот день была знаком комфортной весны и знойного лета. Но, если вороны засовывали клювы под крылья, надо ждать скорого похолодания.

  • Снег идет в морозный день — к оттепели;
  • Морозы трещат — к жаркому лету;
  • Бесснежный день — к засухе летом;
  • Лес потемнел — к оттепели;
  • Морозный день — весна будет ранней и теплой.
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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Погода#Приметы
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