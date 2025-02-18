Народные приметы на Агафьин день: чего нельзя делать 18 февраля

Posted 18 февраля, 02:46
Published 18 февраля, 02:46
Modified 18 февраля, 02:48
Updated 18 февраля, 02:48
На Агафью Коровницу принято особенно хорошо заботиться о домашнем скоте, обильно накормить и не обижать коров, а то молоко может пропасть навсегда. Для защиты от «коровьей смерти», которая якобы ходит по дворам в этот день, буренкам на рога надевали куски хлеба, а хлев мели пропитанными дегтем лаптями.
В этот день не отпускали со двора собак, чтобы те не принесли с улицы болезни. Мужчинам без надобности тоже нельзя покидать дом, а то могут принести беды и болезни. Чтобы жить в достатке, на Агафью никому не отказывайте в помощи, милостыне. Одиноким людям не стоит стричься — весь год проведут в одиночестве.
Днем не стоит спать, но, если сморило, нужно запомнить сон — он сбудется через год. Женщинам нельзя смотреть в окно, чтобы не лишиться своей красоты.
Традиционно в этот день поминали умерших родственников, особенно тех, кто умер не своей смертью. Стоит навестить могилы погибших родных, устроить поминальный обед.
Предки освещали в церкви хлеб с солью и хранили его дома как оберег от пожара.
На Агафью старались хорошо убраться в доме, чтобы притянуть положительную энергию и весь год ни в чем не нуждаться.
Предки верили, что если 18 февраля тепло, то больших морозов больше не будет. Стужа в этот день была знаком комфортной весны и знойного лета. Но, если вороны засовывали клювы под крылья, надо ждать скорого похолодания.