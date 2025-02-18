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Posted 18 февраля, 11:57

Published 18 февраля, 11:57

Modified 18 февраля, 14:39

Updated 18 февраля, 14:39

На Ямале из-за непогоды надолго задержан рейс до Тюмени

На Ямале из-за непогоды надолго задержан рейс до Тюмени

18 февраля 2025, 11:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Ямал
Самолет из Ямала не смог вовремя вылететь в Тюмень. Причиной стали сложные метеоусловия.

Пассажиры из Ямало-Ненецкого автономного округа не смогли вовремя прилететь в Тюмень. Согласно информации на онлайн-табло аэропорта Рощино, авиарейс из Нового Уренгоя в Тюмень задерживается на 3,5 часа.

Задержка связана с предыдущим инцидентом, когда самолет из Тюмени не смог приземлиться в Новом Уренгое, из-за чего был вынужден совершить посадку на запасном аэродроме.

По актуальной информации, самолет должен был прибыть в 14:40, но ожидается в 18:00. Перевозчиком выступает авиакомпания «ЮТэйр».

Сейчас в аэропорту Нового Уренгоя малооблачно и небольшой снег, скорость ветра достигает 5 м/с.

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Ранее, у самолета, вылетевшего из Тюмени в Москву, отказала одна из систем. Командир воздушного судна доложил об отказе системы предупреждения столкновений.

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#Ксения Мальчева#Ямал#Тюмень#Погода#Аэропорт Рощино#Задержка рейса#ЮТэйр#Новый Уренгой
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