На Ямале из-за непогоды надолго задержан рейс до Тюмени

Posted 18 февраля, 11:57
Published 18 февраля, 11:57
Modified 18 февраля, 14:39
Updated 18 февраля, 14:39
Пассажиры из Ямало-Ненецкого автономного округа не смогли вовремя прилететь в Тюмень. Согласно информации на онлайн-табло аэропорта Рощино, авиарейс из Нового Уренгоя в Тюмень задерживается на 3,5 часа.
Задержка связана с предыдущим инцидентом, когда самолет из Тюмени не смог приземлиться в Новом Уренгое, из-за чего был вынужден совершить посадку на запасном аэродроме.
По актуальной информации, самолет должен был прибыть в 14:40, но ожидается в 18:00. Перевозчиком выступает авиакомпания «ЮТэйр».
Сейчас в аэропорту Нового Уренгоя малооблачно и небольшой снег, скорость ветра достигает 5 м/с.
Ранее, у самолета, вылетевшего из Тюмени в Москву, отказала одна из систем. Командир воздушного судна доложил об отказе системы предупреждения столкновений.