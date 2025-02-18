На тюменской трассе ограничили движение из-за непогоды

По данным метеорологов Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на юге региона 18 февраля ожидается резкое понижение температура воздуха. В ночные часы столбики термометров опустятся до -23…-28, вероятны метели. Также ожидается усиление ветра до 15 м/с.