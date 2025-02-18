На тюменской трассе ограничили движение из-за непогоды

Posted 18 февраля, 05:00
Published 18 февраля, 05:00
Modified 18 февраля, 05:02
Updated 18 февраля, 05:02
По данным метеорологов Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на юге региона 18 февраля ожидается резкое понижение температура воздуха. В ночные часы столбики термометров опустятся до -23…-28, вероятны метели. Также ожидается усиление ветра до 15 м/с.
В среду, 19 февраля, дневная температура воздуха составит -11…-16, ночью ожидается -23…-28, местами до -18. В четверг существенно погода не изменится: -11…-16 днем и до -23…-28 ночью.
В Тюмени в среду, 19 февраля, синоптики прогнозируют солнечную и морозную погоду — средняя температура воздуха составит -11…-22. В четверг и пятницу морозы в областной столице усилятся до -23….-24.
Ранее «Наш Город» писал, что теплая погода в Тюмень вернется после Дня защитника Отечества. На следующей неделе в городе синоптики прогнозируют околонулевую температуру воздуха.