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Posted 18 февраля, 05:00

Published 18 февраля, 05:00

Modified 18 февраля, 05:02

Updated 18 февраля, 05:02

На тюменской трассе ограничили движение из-за непогоды

На тюменской трассе ограничили движение из-за непогоды

18 февраля 2025, 05:00
Фото: 1MI.
Ограничение для транспорта введено на участке автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск с 917 по 939 км. По данным Уралуправтодор, движение ограничено в обоих направлениях.

По данным метеорологов Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на юге региона 18 февраля ожидается резкое понижение температура воздуха. В ночные часы столбики термометров опустятся до -23…-28, вероятны метели. Также ожидается усиление ветра до 15 м/с.

Фото: omsk-meteo.ru

В среду, 19 февраля, дневная температура воздуха составит -11…-16, ночью ожидается -23…-28, местами до -18. В четверг существенно погода не изменится: -11…-16 днем и до -23…-28 ночью.

Фото: gismeteo.ru

В Тюмени в среду, 19 февраля, синоптики прогнозируют солнечную и морозную погоду — средняя температура воздуха составит -11…-22. В четверг и пятницу морозы в областной столице усилятся до -23….-24.

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Ранее «Наш Город» писал, что теплая погода в Тюмень вернется после Дня защитника Отечества. На следующей неделе в городе синоптики прогнозируют околонулевую температуру воздуха.

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