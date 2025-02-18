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Posted 18 февраля, 06:53

Published 18 февраля, 06:53

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

В Тюменской области 175 классов в школах перевели на дистант

Много заболевших: более 5 тысяч тюменских школьников отправили на дистант

18 февраля 2025, 06:53
Фото: 1MI.

В Тюменской области 175 классов в школах перевели на дистант

Сюжет
Дети
В связи с ростом числа заболевших ОРВИ и гриппом в Тюменской области на дистанционное обучение перевели более 5 тысяч школьников. Об этом «Нашему Городу» сообщили в информационном центра регионального правительства.
«По состоянию на 17 февраля в школах Тюменской области переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 175 классов, в которых обучается 5 тысяч 255 школьников. В детских садах в связи с заболеваемостью на карантин закрыто пять групп — дома находятся 109 ребят», — пояснили в инфоцентре.

В сезон гриппа или ОРВИ для приостановления занятий или ввода карантина на неделю в классе или группе должно отсутствовать 20% и более детей. По истечении недели срок карантина при необходимости может быть увеличен.

По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, за последнюю неделю в регионе зафиксирован рост числа заболевших ОРВИ и гриппом на 3,4%, но эпидпорог на данный момент не превышен.

«Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится на постоянном контроле», — сообщили в Роспотребнадзоре.
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Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы сообщают в социальных сетях о странном вирусе гриппа, схожем по симптомам с COVID-19. Заболевание протекает с высокой температурой и сильным кашлем.

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