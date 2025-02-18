Много заболевших: более 5 тысяч тюменских школьников отправили на дистант

Posted 18 февраля, 06:53
Published 18 февраля, 06:53
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
«По состоянию на 17 февраля в школах Тюменской области переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 175 классов, в которых обучается 5 тысяч 255 школьников. В детских садах в связи с заболеваемостью на карантин закрыто пять групп — дома находятся 109 ребят», — пояснили в инфоцентре.
В сезон гриппа или ОРВИ для приостановления занятий или ввода карантина на неделю в классе или группе должно отсутствовать 20% и более детей. По истечении недели срок карантина при необходимости может быть увеличен.
По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, за последнюю неделю в регионе зафиксирован рост числа заболевших ОРВИ и гриппом на 3,4%, но эпидпорог на данный момент не превышен.
«Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится на постоянном контроле», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы сообщают в социальных сетях о странном вирусе гриппа, схожем по симптомам с COVID-19. Заболевание протекает с высокой температурой и сильным кашлем.