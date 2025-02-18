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Posted 18 февраля, 12:16

Published 18 февраля, 12:16

Modified 18 февраля, 12:18

Updated 18 февраля, 12:18

Мигранты в Тюмени стали снова устраиваться на работу в такси

Мигранты в Тюмени стали снова устраиваться на работу в такси

18 февраля 2025, 12:16
Фото: Изображение Midjourney.
Вопреки запрету тюменских властей мигранты стали массово возвращаться на работу в такси. Горожане этим фактом крайне недовольны.

Волна возмущений прокатилась по Тюмени в связи с возвращением мигрантов в сферу такси. Об этом сообщил владелец одного из таксопарков города.

С его слов, основная масса жалоб от клиентов связана с тем, что многие водители-мигранты плохо владеют русским языком, что затрудняет общение между пассажиром и водителем.

В пресс-службе такси «Максим» ura.ru подтвердили факт трудоустройства иностранных граждан, но уточнили, что это касается не всех мигрантов.

Запрет, по их словам, распространяется на лиц, нуждающихся в получении патента на работу в России. Граждане стран Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии имеют право работать в России без патента, и на них данный запрет не распространяется.

Ранее в Тюменской области был введён запрет на работу в такси для отдельных категорий мигрантов.

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Ранее жители Тюмени обратили внимание на снижение цен на такси. Со слов аналитиков на это повлияла аномально теплая зима и отсутствие сильных снегопадов.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Мигранты#Такси
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