Мигранты в Тюмени стали снова устраиваться на работу в такси

Posted 18 февраля, 12:16
Published 18 февраля, 12:16
Modified 18 февраля, 12:18
Updated 18 февраля, 12:18
Волна возмущений прокатилась по Тюмени в связи с возвращением мигрантов в сферу такси. Об этом сообщил владелец одного из таксопарков города.
С его слов, основная масса жалоб от клиентов связана с тем, что многие водители-мигранты плохо владеют русским языком, что затрудняет общение между пассажиром и водителем.
В пресс-службе такси «Максим» ura.ru подтвердили факт трудоустройства иностранных граждан, но уточнили, что это касается не всех мигрантов.
Запрет, по их словам, распространяется на лиц, нуждающихся в получении патента на работу в России. Граждане стран Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии имеют право работать в России без патента, и на них данный запрет не распространяется.
Ранее в Тюменской области был введён запрет на работу в такси для отдельных категорий мигрантов.
Ранее жители Тюмени обратили внимание на снижение цен на такси. Со слов аналитиков на это повлияла аномально теплая зима и отсутствие сильных снегопадов.