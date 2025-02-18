Мэр Тюмени Афанасьев лишился заместителя

Posted 18 февраля, 07:06
Published 18 февраля, 07:06
Modified 18 февраля, 07:08
Updated 18 февраля, 07:08
«Выразили благодарность за многолетнюю работу моему заместителю Дяченко Артёму Владимировичу. Под руководством Артёма Владимировича административный департамент успешно справлялся со многими сложными задачами, обеспечивая эффективную работу городской администрации», — сообщил Афанасьев.
И добавил, что Артем Дяченко займет должность в правительстве Тюменской области. Информации о том, на какую именно должность перейдет Дяченко, нет.
Ранее «Наш город» писал, что глава департамента труда и занятости Тюменской области Александр Сидоров назначен на должность директора департамента культуры региона. Соответствующее постановление подписал на минувшей неделе губернатор Александр Моор.