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Posted 18 февраля, 07:06

Published 18 февраля, 07:06

Modified 18 февраля, 07:08

Updated 18 февраля, 07:08

Мэр Тюмени Афанасьев лишился заместителя

Мэр Тюмени Афанасьев лишился заместителя

18 февраля 2025, 07:06
Фото: 1MI.
Сюжет
Администрация г.Тюмени
Администрацию города покинул заместитель главы Тюмени Артем Дяченко, курировавший работу административного департамента. Об этом сообщил в своем тг-канале мэр Тюмени Максим Афанасьев.
«Выразили благодарность за многолетнюю работу моему заместителю Дяченко Артёму Владимировичу. Под руководством Артёма Владимировича административный департамент успешно справлялся со многими сложными задачами, обеспечивая эффективную работу городской администрации», — сообщил Афанасьев.

И добавил, что Артем Дяченко займет должность в правительстве Тюменской области. Информации о том, на какую именно должность перейдет Дяченко, нет.

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Ранее «Наш город» писал, что глава департамента труда и занятости Тюменской области Александр Сидоров назначен на должность директора департамента культуры региона. Соответствующее постановление подписал на минувшей неделе губернатор Александр Моор.

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