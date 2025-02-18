Луна и Аглен. Какие имена выбирают тюменские родители своим детям?

Posted 18 февраля, 16:07
Published 18 февраля, 16:07
Modified 18 февраля, 16:09
Updated 18 февраля, 16:09
В Тюменской области озвучили список самых популярных имен для новорожденных в 2025 году. Информация об этом размещена на сайте регионального отделения ЗАГС.
Уже несколько лет лидирующие позиции среди женских имен занимают Софии, Маши, Ани, Вари и Евы. Мальчиков по прежнему предпочитают называть Сашами, Ромами, Мишами и Артемами. В этом году в список попал Лев.
Среди редких имен для девочек оказались Лейсан, Ариадна, Ада, Лея и Луна. Среди мальчиков — Аглен, Аскар и Аслан, Довуд и Темиртау.
Ранее тюменские родители дали своему сыну редкое имя Мирас, которое с арабского переводится как «наследник» или «богач».