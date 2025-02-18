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Posted 18 февраля, 16:07

Published 18 февраля, 16:07

Modified 18 февраля, 16:09

Updated 18 февраля, 16:09

Луна и Аглен. Какие имена выбирают тюменские родители своим детям?

Луна и Аглен. Какие имена выбирают тюменские родители своим детям?

18 февраля 2025, 16:07
Фото: 1MI.
Сюжет
ЗАГС
Тюменские родители в 2025 году предпочитают называть своих новорожденных малышей классическими именами, но помимо Маш и Миш ЗАГС регистрирует Довудов и Лей.

В Тюменской области озвучили список самых популярных имен для новорожденных в 2025 году. Информация об этом размещена на сайте регионального отделения ЗАГС.

Уже несколько лет лидирующие позиции среди женских имен занимают Софии, Маши, Ани, Вари и Евы. Мальчиков по прежнему предпочитают называть Сашами, Ромами, Мишами и Артемами. В этом году в список попал Лев.

Среди редких имен для девочек оказались Лейсан, Ариадна, Ада, Лея и Луна. Среди мальчиков — Аглен, Аскар и Аслан, Довуд и Темиртау.

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Ранее тюменские родители дали своему сыну редкое имя Мирас, которое с арабского переводится как «наследник» или «богач».

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#Ксения Мальчева#Тюмень#ЗАГС#Родители#Новорожденные#Имена#Популярные имена#Редкие имена
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